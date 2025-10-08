Gomaringen auf Kurs

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für den SSV Reutlingen hängen die Trauben, sprich: Punkte, in der Tischtennis-Verbandsliga extrem hoch. Der 1:9-Auftakt-Niederlage in Calmbach folgte eine 0:9-Pleite beim TV Rottenburg. Der SSV, der ohne Moritz und Thomas Sefried antrat, gewann lediglich drei Sätze. Dagegen kam die TuS Metzingen, die als Titel-Kandidat gehandelt wird, in der Landesliga mit zwei Siegen glänzend aus den Startlöchern. Beim 9:3-Erfolg in Nusplingen holte Silas Tamm am mittleren Paarkreuz zwei Punkte. Am Spitzen-Paarkreuz mussten sich die Metzinger Marc Skokanitsch und Markus Brodbeck im ersten Durchgang gegen Jonas und Ronny Ritter geschlagen geben. Im zweiten Durchgang gingen die TuS-ler als Sieger vom Tisch.

In der Frauen-Landesliga zog die TuS Metzingen beim CVJM Grüntal mit 2:8 den Kürzeren. Für Metzingen punkteten Andrea Skokanitsch und das Doppel Skokanitsch/Susann Bonkaß. Der FC Mittelstadt hatte sich zuvor gegen Grüntal ein 7:7-Unentschieden erkämpft. Katja Knecht, Rosemarie Klein und Eva Rist holten für Mittelstadt sechs Einzelpunkte.

In der Landesklasse kamen die Aufsteiger TTC Reutlingen und TSV Gomaringen gut aus den Startlöchern. Der TTC gewann sein Auftaktspiel beim TTC Vöhringen mit 9:3, während Gomaringen mit 2:2 Punkten notiert wird. »Wir haben auf einen Sieg gegen Tübingen gehofft und sahen uns gegen Schwenningen als klarer Außenseiter«, berichtet Gomaringens Mannschaftsführer Jürgen Schankula. Und was passierte? Die Gomaringer, die vor Rundenbeginn mit Natalie Weichel und Sebastian Seewald zwei Zugänge an Land zogen, verloren gegen den SV 03 Tübingen mit 5:9 und gewannen gegen die TG Schwenningen mit 9:3. Jan Reutebuch, Heiko Speidel und Schankula holten 6:0 Einzelpunkte. Am Samstag (18 Uhr, Jahn-Turnhalle) kommt es zum Duell zwischen dem TTC und Gomaringen. Bei beiden Teams fehlt die Nummer zwei – Henrik Raestrup beim TTC und Speidel bei Gomaringen. (kre)