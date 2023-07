Eninger Bernd Lebherz ist erneut Weltmeister

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROVANIEMI. Bei den Weltmeisterschaften der Feldbogenschützen im finnischen Rovaniemi holte David Lebherz den Titel. Insgesamt heimste die Eninger Familie Lebherz bei diesen Welt-Titelkämpfen vier Medaillen ein. David Lebherz wurde, wie bereits im vergangenen Jahr, mit großem Abstand Weltmeister in der Klasse Bowhunter Compound. Mit der Mannschaft holte er sich die Bronzemedaille. Hanna Lebherz gewann in Lappland die Bronzemedaille in der Klasse Langbogen. Bronze holte zudem Bernd Lebherz mit der Mannschaft Bowhunter Recurve.

Am Polarkreis trafen sich Bogenschützen aus 31 Nationen. um bei Mitsommer ihre Besten zu ermitteln. Für die Bogenschützen war es eine komplett neue Situation. Ihre Sportart in einer Region auszuüben, wo die Sonne um diese Jahreszeit nicht untergeht, war für alle Athleten eine große Herausforderung. (GEA)