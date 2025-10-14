Die starken Tage des Jonas Jehle vom SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. 0:6 Punkte, 4:27 Spiele, Tabellenletzter - der SSV Reutlingen hat in der Tischtennis-Verbandsliga einen schweren Stand. Die Akteure des Traditionsclubs versprühen dennoch weiterhin Optimismus: »Wir haben bisher ausschließlich gegen starke Mannschaften gespielt«, erklärt Jonas Jehle. »Nun geht es gegen unsere Mit-Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.« Am Samstag (18 Uhr) erwarten die Reutlinger in der Oskar-Kalbfell-Halle den bislang ebenfalls punktlosen SVW Weingarten. »Da gilt's, da müssen und wollen wir gewinnen«, so Jehle.

Jehle ist beim SSV der einzige Spieler mit einer guten Bilanz. 2:2 Siege am vorderen Paarkreuz können sich sehen lassen. »Ich bin ganz gut in Form«, erzählt der 28-Jährige, der nach dem Rückzug von Spitzenspieler Moritz Sefried (pausiert) zusammen mit Thomas Sefried das vordere Paarkreuz der Reutlinger bildet. Bei der 3:9-Niederlage gegen den TTV Gärtringen gelangen Jehle imponierende Erfolge gegen Tim Holzapfel und Justin Kühne. Dass sich Jehle in diesen Tagen in herausragender Form befindet, unterstrich er am Wochenende auch bei den Bezirksmeisterschaften in Betzingen (dazu später mehr in diesem Artikel).

TTC Reutlingen bezwingt TSV Gomaringen

In der Landesklasse entschied der TTC Reutlingen das Aufsteiger-Duell und Derby gegen den TSV Gomaringen überraschend deutlich mit 9:3 zu seinen Gunsten. Der TTC führt die Tabelle mit 4:0 Punkten an. Die Reutlinger lagen gegen Gomaringen nach den Doppeln mit 1:2 im Hintertreffen, trumpften dann aber groß auf. Am Spitzen-Paarkreuz brillierte Altmeister Uli Stähle mit Siegen gegen Jürgen Schankula und Jan Reutebuch. Gegen Reutebuch hatte Stähle im Entscheidungssatz mit 11:9 die Nase vorn. Zwei Einzelsiege für den TTC holte am mittleren Paarkreuz Markus Stähle.

Bei den Frauen verlor in der Landesliga die TuS Metzingen beim TV Rottenburg mit 5:8. Anja Brodbeck gewann für die TuS ihre drei Einzel und an der Seite ihrer Mutter Andrea Skokanitsch das Doppel. Den fünften Metzinger Zähler holte Susann Bonkaß. In der Landesklasse siegte der TSV Eningen beim SV Rosenfeld mit 8:2. Britta und Margret Kregel sowie Lea Kreppenhofer fuhren in ihren Einzeln jeweils zwei Erfolge ein.

215 Teilnehmer versuchten bei den Bezirks-Titelkämpfen in Betzingen ihr Glück. In der Königsklasse kam es zu seinem SSV-Finale zwischen Jehle und Markus Metzger. Jehle siegte mit 3:1 Sätzen. Im Halbfinale hatte sich Metzger gegen Markus Brodbeck (TuS Metzingen) mit 3:2 und Jehle gegen Heiko Speidel (TSV Gomaringen mit 3:0 durchgesetzt.

»Ein Endspiel gegen einen Vereinskameraden ist schon etwas Spezielles«, erzählt Jehle. »Wir waren beide aufgeregt.« So richtig knapp ging es in den Spielen von Jehle nur einmal zu. In der Vorrunde musste er beim 3:2 gegen Iosif Toulkeridis (TSV Dettingen) mächtig kämpfen. Jehle, der beim TB Neuffen das Tischtennis-Einmaleins erlernte, kam 2019 vom TB Untertürkheim zum SSV Reutlingen. Seinen Aufschwung begründet er auch mit dem guten Training. »Von unserem Coach Markus Teichert habe ich viel gelernt.«

Zu den Siegern bei den Bezirksmeisterschaften. Bei den Erwachsenen B war Äron Hiller (TV Derendingen), bei den Erwachsenen C Adrian Kreh (TSV Mägerkingen) und bei den Erwachsenen D Jason Lentz (TTC Reutlingen) vorne. Bei den Jugendlichen siegten Julia Steck (TSV Burladingen), Lukas Wolf (TB Metzingen/beide Altersklasse U19), Emma Fischer (TV Rottenburg), Matteo Andre Berner (TTC Rangendingen/beide U15), Arina Kvitka (TSV Betzingen), Lorenz Kohler (SV Weilheim/beide U13) und Hannes Schimo (TV Derendingen/U11). (GEA)