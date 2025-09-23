Christian Tomsic vom TSV Betzingen versprüht Optimismus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kathrin Mundry, die zusammen mit Tobias Nagel an der Spitze der Tischtennis-Abteilung des SSV Reutlingen steht, sieht der Realität ins Auge: »Das wird ein richtig heftiger Abstiegskampf«, sagt sie vor der Verbandsliga-Saison, die für die Reutlinger mit einer einkalkulierten 1:9-Niederlage beim TV Calmbach begann. Die Liga sei »stark aufgestellt«, zudem müsse man von vier Absteigern ausgehen, so Mundry. Was für den SSV erschwerend hinzukommt: Spitzenspieler Moritz Sefried, in den vergangenen Jahren ein absoluter Leistungsträger und einer der Besten in dieser Spielklasse, steht dem Traditions-Club nicht mehr zur Verfügung. »Er ist Vater geworden und wird erst mal nicht spielen. Wir hoffen aber, dass er wieder Lust auf Tischtennis kriegt«, erklärt Mundry.

Welche Teams des Bezirks Alb gehen in der Verbands- und Landesliga auf Punktejagd? In der Verbandsliga sind neben dem SSV Reutlingen der Verbandsoberliga-Absteiger TTC Ergenzingen und der Aufsteiger TV Rottenburg angesiedelt. Die Frauen des TSV Betzingen mit Vanessa Völzke, Ingrid Reiner, Kim Schaal und Susanne Bley dürften in der Verbandsliga ein gewichtiges Wörtchen im Kampf um einen vorderen Platz mitreden. In der Landesliga mischen die TuS Metzingen, der TSV Betzingen und TV Derendingen mit. Die TuS Metzingen, FC Mittelstadt, VfL Dettenhausen und TV Rottenburg gehören der Frauen-Landesliga an.

»Wir sind jünger und besser geworden«

Die TuS Metzingen hat sich nach dem Abstieg aus der Verbandsliga verstärkt und für eine Familien-Zusammenführung gesorgt. Markus Brodbeck kommt vom Stadt-Rivalen TB Metzingen und spielt künftig mit seiner Frau Anja in einem Team. Brodbeck, der vergangene Runde als Nummer eins des TB in der Landesliga auf eine Bilanz von 22:17 Siegen kam, bildet zusammen mit Marc Skokanitsch das Spitzen-Paarkreuz bei der TuS, die neben der SV Böblingen II als Titel-Kandidat gehandelt wird.

»Ich gehe davon aus, dass wir in den allermeisten Spielen Außenseiter sind«, rechnet Betzingens Vorstandsmitglied Christoph Rabe mit einer knallharten Landesliga-Runde. Dagegen verströmt Spitzenspieler Christian Tomsic, der nach dem Aufstieg in neuer Umgebung »70 Prozent meiner Einzelspiele gewinnen« möchte, Optimismus: »Wir sind jünger und besser geworden und in der Breite top aufgestellt. Zudem sind wir eine hungrige und sehr trainingsfleißige Truppe.« Neu bei Betzingen sind der 19 Jahre alte Mittelstädter Paul Schmitz, der von der SV Böblingen kommt, sowie der 25-jährige Josua Ritzmann (zuletzt TTC Grosselfingen). (GEA)