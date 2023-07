Bei Dressur-Veranstaltung geben Teilnehmer aus der Region den Ton an

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Julia Ellsässer war in der abschließenden M-Dressur des Sondelfinger Turniers eine Klasse für sich. Die Reiterin vom RFV Bühl überragte am Sonntagnachmittag mit ihrem talentierten Scooby Doo. Mit 674,5 Punkten lag die frühere Stuttgarter Dressurcup-Siegerin weit vor der Konkurrenz. Hinter der Rottenburgerin und ihrem 14-jährigen Wallach folgten Jessica Rauskolb aus Dagersheim mit Dare2Dream mit 650 Punkten vor Maresa Hoss (646/Bronnweiler) auf Caprice und Leonie Bez (644/Walddorfhäslach) mit Don Emilio. Drei der Reiterinnen auf den ersten vier Plätzen oder Vier der Top Sechs des 17er Teilnehmerfeldes kamen vor beachtlicher Zuschauer-Kulisse aus der Region.

Zu den Platzierten gehörte auch Lokalmatadorin Beate Hintke, die sich in dieser Turniersaison vor allem auf die Klasse M konzentrieren möchte. Sie errang mit ihrer Stute Fantasy und 637 Punkten Platz sechs. Dennoch zeigte sich die Vorjahres-Kreismeisterin in der Klasse L zufrieden mit ihrer Leistung. »Heute haben sich ein paar kleinere Fehler eingeschlichen, an denen werden wir arbeiten. Mal sehen, wie weit wir in dieser Saison kommen«, so die erfahrene Reiterin nach ihrem Ritt.

Dreitägige Dressur-Veranstaltung

Auch in den allermeisten der anderen Prüfungen der dreitägigen Dressur-Veranstaltung gaben Teilnehmer aus der Region den Ton an. Das Turnier wurde am Freitag mit einer Ein-Stern-L-Dressur eröffnet. 17 Teilnehmer hatten in dieser Prüfung ihren Start bestätigt. Der Sieg ging an Ramona Kopp aus Bad Urach mit Soléa Royal und der Wertnote 7,5. Die Siegerin der L-Kandare am Samstagmorgen hieß Madeline Vöhringer (Trochtelfingen) mit Flatley (546,50 Punkte). Sie führt derzeit in der Kreismeisterschaft in dieser Klasse.

In der neu hinzugekommenen Dressurreiterprüfung der Klasse L siegte Linus Keller (Öhringen) auf Momentrum mit einer Wertnote von 7,8. »Diese Prüfung wurde gut angenommen, wir werden sie sicher in unserer Ausschreibung behalten«, sagte Turnierleiterin Claudia König.

Das Highlight am Samstag war eine Kostüm-Kür für zwei Reiter. Fünf Paare zeigten in einem gut besuchten Viereck ihr reiterliches und choreografisches Können. Es siegten Malin Tzeuschner/Lotta Klutsch (Sondelfingen) mit ihrer Kür zu den »Schlümpfen« mit der Wertnote 8,50.

König konstatierte, sie sei »sehr zufrieden mit dem Turnierverlauf und den Erfolgen der Sondelfinger Reiterinnen. Die neuen Prüfungen wurden gut angenommen, bei manchen hätte ich mir mehr Nennungen gewünscht. Ganz besonders freue ich mich über den guten Zusammenhalt und das Engagement der Mitglieder.« Auch die Freiwillige Feuerwehr war dabei, indem sie beim Bewässern des Turnierplatzes half. Königs Dank galt daher dem gesamten Helfer-Team.

Das Sondelfinger Turnier war die zweite Station der Kreismeisterschaft. Die Führenden sind Beate Hintke (M-Dressur), Madeline Vöhringer (Trochtelfingen/L-Dressur), Lydia De Simone (Reutlingen/A-Dressur) und Lotta Klutsch (E-Dressur). Die Titelkämpfe gehen beim Turnier in Undingen am 9./10. September in die nächste Runde. (GEA)