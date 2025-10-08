Aushängeschild Trischberger

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Reutlinger Dressurtage bieten wieder Top-Niveau - und das geballt. Gleich acht der zehn Prüfungen des Turniers wurden in der schweren Klasse ausgeschrieben. Das Highlight ist dabei der Kurz-Grand-Prix, der am Sonntag (14.30 Uhr) den Abschluss der dreitägigen Veranstaltung auf der Anlage im Schachen bildet. Das Programm umfasst neben der Großen Tour auch eine Prüfungs-Serie für Nachwuchs-Pferde sowie eine Amateur-Tour. Auch in zwei M-Wettbewerben werden Sieger gekürt.

Am Samstag (20 Uhr) dürfte die Intermediair-I-Kür Publikumsmagnet sein, wenn Gotthilf Riexinger, der bei Olympia 2008 in Peking Chefrichter war, die einzelnen Ritte übers Hallen-Mikrofon kurzweilig kommentieren wird. Im Vorjahr hatte sich die damalige Gewinnerin Leonie Moll (Jettweiler) sehr angetan davon gezeigt: »Das ist echt super und macht Laune, weil er immer das Positive sieht.« Den Auftakt am Freitag macht eine Ein-Stern-S-Dressur auf Kandare (13 Uhr). Der Dressur-Nachwuchs fiebert dem Samstag entgegen, wenn um 15 Uhr der Final-Wettbewerb im prestigeträchtigen Nürnberger-Burg-Pokal der Junioren ausgetragen wird. Im Teilnehmerfeld stehen hier Allegra Elisabeth Hüttig (Marbach) und Naja Sofie Tribusser vom Münsinger Lerchenhof.

WM-Sechster aus Bayern

Wie in jedem Jahr haben sich große Namen angesagt. Allen voran Franz Trischberger. Der Bayer vom Tegernsee hat vor zwei Jahren den Stuttgarter Dressur-Cup gewonnen. In diesem Jahr vertrat er im August die deutschen Farben bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde in Verden, wo er im Finale als Sechster eine Top-Platzierung erreichte. Der dort eingesetzte siebenjährige Wallach Zewano gehört zu den Pferden, die Trischberger auch in Reutlingen vorstellen will. Vergangenes Jahr hatte er mit zwei Siegen in der Großen Tour dominiert.

Vom Gestüt Birkhof wollen Lisa, Nicole und Pia Casper antreten, aus Heuchlingen kommt Victoria Rohrmuss, die zuletzt beim Tübinger Turnier Dritte in einer Ein-Stern-S geworden war. Stefanie Lempart (Bad Boll) hat wie Trischberger schon den Dressur-Cup-Sieg in Stuttgart gefeiert. Für internationales Flair sorgen die für den RFV Ehestetten antretende Österreicherin Sarah Viktoria Pürmaier sowie die Schweizerin Josephine Rosen. Sie wird von Trainer Rudolf Zeilinger begleitet, dem Ausbilder, der schon Nationaltrainer der dänischen Dressur-Nationalmannschaft war.

Dörr und Eppinger in der Großen Tour

Aus der Region wollen die Reutlingerin Annika-Berenike Dörr, die sich in der schweren Klasse erfolgreich auf Drei-Sterne-Niveau etabliert hat, sowie die erfahrene frühere Landesmeisterin Bärbel Eppinger in der Großen Tour antreten. Ihre Nennung für Ein-Stern-S-Konkurrenzen haben zudem Aline Arnold (Tübinger Reitgesellschaft) und die Undingerin Franziska Betz abgegeben. (GEA)