Winterlauf-Cup geht in Gniebel in die zweite Runde: Das sind die Favoriten

PLIEZHAUSEN-GNIEBEL. Der zweite Wertungslauf im Rahmen der 20-jährigen Jubiläumsausgabe des Alb-Gold-Winterlauf-Cups steht vor der Tür. In Pliezhausen-Gniebel werden am Samstag – die Teilnehmer des Hauptlaufs werden ab 14.30 Uhr auf die Strecke geschickt – wieder mehrere hundert Teilnehmer erwartet, darunter auch die Sieger der Auftaktveranstaltung.

Vor zwei Wochen in Reutlingen machte Leah Hanle (TSV Holzelfingen) als Tagesschnellste ihre Ambitionen auf den neuerlichen Seriensieg bei den Frauen deutlich. Allerdings dürfte die Titelverteidigung kein Selbstläufer werden. Denn mit Charlotte Heim und Hannah Arndt (beide LV Pliezhausen) waren die Zweit- und Drittplatzierte in Schlagdistanz. Vor allem Heim machte bei ihrem Debüt im Trikot des LV Pliezhausen das Rennen noch einmal spannend und dürfte am Samstag besonders motiviert an den Start gehen. Bei den Männern ließ dagegen Lorenz Baum (LAV Tübingen), Seriensieger des Vorjahres, beim Auftakt nichts anbrennen. Auch am Samstag geht der Tübinger favorisiert ins Rennen. Einer seiner Herausforderer ist Boris Rein vom Ausrichter LV Pliezhausen, der seine gute Form als Dritter beim ersten Wertungslauf bereits andeuten konnte.

Während der erste Wertungslauf noch bei milden Temperaturen und trockener Witterung ausgetragen wurde, ist beim zweiten Durchgang mit eher winterlichen Bedingungen zu rechnen. Auf der welligen Strecke mit Start und Ziel am Gelände der Firma Datagroup dürfte es den Läuferinnen und Läufern jedoch schnell warm werden. Der Startschuss für den Hauptlauf über 10 Kilometer fällt um 14.30 Uhr. Bereits zehn Minuten früher werden die Läufer über 5 Kilometer auf die Strecke geschickt. Den Anfang machen die Jüngsten um 13.50 Uhr beim AOK-Kids-Lauf.

Meldungen sind sowohl für die Serie als auch für einen Einzelstart noch möglich. Der dritte Lauf wird am 11. Februar in Reutlingen am Sportpark ausgetragen. Die vierte und letzte Veranstaltung steigt am 4. März in Trochtelfingen. Alle Informationen, Anmeldungen und die gesamte Ergebnisliste unter

www.winterlauf.alb-gold.de