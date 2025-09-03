Sportlerinnen aus der Region in Topform bei deutschen Meisterschaften

Bitte aktivieren Sie Javascript

LEVERKUSEN. Drei Leichtathletik-Talente der LG Steinlach-Zollern und des TSV Gomaringen präsentierten sich bei den deutschen Jugend-Mehrkampfmeisterschaften in Leverkusen in Topform. Nina Richter von der LG Steinlach-Zollern durfte in der Altersklasse W 14 die Silbermedaille entgegennehmen; Elisabeth Nawroth vom TSV Gomaringen durfte sich in der U 18 über die Bronzemedaille freuen und Leonie Schinko von der LG Steinlach-Zollern belegte in der U 20 Platz vier.

3.720 Punkte standen nach sieben Disziplinen auf dem Konto von Nina Richter. Persönliche Bestleistung. Sie musste lediglich Sophie Zamzow (SC Neubrandenburg) den Vortritt lassen, die auf 3.745 Zähler kam. Richter war die Nummer fünf der Meldeliste und startete erstmals bei nationalen Titelkämpfen.

Die Mössingerin wurde über 80 Meter Hürden in 12,60 Sekunden gestoppt und blieb damit eine Zehntel über ihrer Bestmarke. Beim Weitsprung ließ sie sich von dem stark wechselnden Wind nicht beirren. Bei ihrem finalen Versuch sprang sie auf 5,17 Meter hinaus und verbesserte ihre Bestleistung um zwei Zentimeter. Beim Speerwerfen verlief nur das Einwerfen wunschgemäß. Da beförderte sie das Wurfgerät auf Weiten zwischen 35 und 38 Meter. Im Wettkampf klappte es nicht mehr so gut. Ihr Ergebnis: 33,38 Meter. Im Hochsprung freute sich Richter über ihren Hausrekord von 1,58 Meter. Damit lag sie nach dem ersten Tag auf Platz zwei.

Am zweiten Tag lief Richter über 100 Meter mit 13,56 Sekunden ein solides Rennen. Im Kugelstoßen gab es mit 11,49 Metern die nächste Bestleistung. Damit ging die Steinlach-Zollern-Athletin als Zweite in den 800-Meter-Lauf, den sie in 2:37,49 Minuten absolvierte. Bemerkenswert: Richter verbesserte mit ihren 3.720 Punkten den Kreisrekord um neun Zähler. Den hatte bislang ihre Vereinskollegin Sandrina Sprengel gehalten, aufgestellt im Jahr 2018.

Elisabeth Nawroth heimste in ihrem Siebenkampf 5.306 Punkte ein und wurde Dritte. In der U 18 musste sie lediglich Svea Funck (TV Jahn Walsrode/5.522) und Franziska Schlichting (TV Hauzenberg/5.345) den Vortritt lassen. Besonders hervorzuheben bei Nawroth ist ihre persönliche Bestleistung im Speerwurf, wo sie mit 43,89 Metern glänzte. Auch im Kugelstoßen überzeugte der Schützling von Trainer Alexander Seeger mit einer Weite von 13,07 Metern. Im abschließenden 800-Meter-Lauf bewies die Gomaringerin großen Kampfgeist und zeigte einen energischen Schlussspurt. Ihre Zeit über 800 Meter: 2:32,15 Minuten. Die weiteren Einzelresultate von Nawroth: 14,38 Sekunden über 100 Meter Hürden, 1,63 Meter im Hochsprung, 26,55 Sekunden über 200 Meter und 5,57 Meter im Weitsprung.

Leonie Schinko wurde in der U 20 mit 5.064 Punkten Vierte – das war die gleiche Platzierung wie bei den deutschen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften. Siegerin wurde Leonie Kroter (Wasseralfingen/5.477), gefolgt von Maria Schnemilich (Rostock/5.354). (GEA)