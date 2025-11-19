Silber für Antonia Schiel und Tobias Sippli

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFORZHEIM. Bei den baden-württembergischen Cross-Meisterschaften holte Tobias Sippli vom LV Pliezhausen in der Altersklasse M 50 die Silbermedaille. Sippli legte die 3.300 Meter in 12:52,06 Minuten zurück und musste lediglich Viktor Luft (LG Nordschwarzwald) den Vortritt lassen. Im Frauen-Rennen über 6.600 Meter lief Antonia Schiel von der LAV Stadtwerke Tübingen als Zweite hinter Elena Burkard (LG Nordchwarzwald) über die Ziellinie. Leah Hanle vom TSV Holzelfingen belegte den dritten Platz, Hannah Arndt vom LV Pliezhausen wurde Vierte. In der Altersklasse U 23 durfte Pia Szymanowski (LAV Stadtwerke Tübingen) die Silbermedaille in Empfang nehmen. Henry Fiedler, Neuzugang des LV Pliezhausen, belegte in seinem ersten Rennen für seinen neuen Verein in der M 45 den achten Platz. (GEA)