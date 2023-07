Liam Reips von der TuS Metzingen sprintet bei württembergischen Meisterschaften zum Sieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

DAGERSHEIM. Liam Reips sprintete bei den württembergischen U 16-Meisterschaften in Dagersheim über 100 Meter zum Sieg. Bereits in einem schnellen Vorlauf (11,73 Sekunden) zeigte der pfeilschnelle Läufer der TuS Metzingen sein Potenzial. Mit einem guten Start im Endlauf steigerte sich der Nachwuchsathlet noch mal und rannte mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 11,49 Sekunden über die Ziellinie und damit zum Titel in der Altersklasse M 15. Im Wettkampf über die 300 Meter ging Reips die ersten 100 Meter zu schnell an und musste seinem Anfangstempo Tribut zollen. »Liam fehlt hier noch die Erfahrung und Renneinteilung«, sagte seine Trainerin Daniela Walter im Nachgang. In 40,36 Sekunden belegte er Rang sechs.

Für einen Medaillenregen sorgten die Talente Lena Stoppel (W 14) und Emil Veit (M 14). Für den LV Pliezhausen holten sie jeweils drei Einzelmedaillen. Stoppel ließ mit ihrer Weite von 29,04 Metern im Diskuswurf die Konkurrenz um fast drei Meter hinter sich. Außerdem holte sie als jeweils Drittplatzierte im Kugelstoßen (9,83 Meter) und im Mehrfachsprung zwei weitere Medaillen. Emil Veit konnte drei Bronzemedaillen seiner Sammlung hinzufügen. Im Weitsprung landete der Nachwuchsathlet bei 5,44 Metern auf dem dritten Platz. Gleiches gelang ihm im Speerwurf (38,08 Meter) sowie im Stabhochsprung (2,90 Meter).

DM-Norm für Pliezhäuser Läufer

Darüber hinaus unterbot die 4 x 100 Meter-Staffel der männlichen U 16 die DM-Norm. Das LVP-Quartett mit Ethan Schmidt, Emil Veit, Pablo Julia Calac und Marcel Veith kam in 47,93 Sekunden auf den fünften Platz. Über Platz zwei jubeln konnte Severin Fundel von der LG Eningen-Reutlingen im Hochsprung. Nach Problemen beim Anlauf übersprang er 1,60 Meter im zweiten Versuch. Auch die 1,65 Meter packte er im zweiten Anlauf. Schluss war bei 1,68 Metern. Mit Silber in der Klasse M 15 konnte Fundel seinen Hallen-Titel aber nicht verteidigen. (GEA)