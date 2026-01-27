Wie der Spieltag im Frauen-Handball der Region lief

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das war der achte Streich in Folge. Die Verbandsliga-Handballerinnen (Staffel 2) der SG Ober-/Unterhausen befinden sich nach dem 33:30 (17:12) gegen die TG Biberach auf Rekordjagd. Der nach elf Spielen erst zwei Punkte abgegebene Tabellenführer will die bisherige Bestmarke des Vereins (2021/22) übertreffen, als zum Rundenende nur acht Minuspunkte au dem Konto standen.

Die einzige Saisonniederlage der jetzigen Erfolgstruppe, in der diesmal die Stammkräfte Isabel Wurster und Mirja Wild fehlten, datiert vom 4. Oktober, als das OU-Team in Biberach mit 26:34 unterlag. Der Oberliga-Absteiger erwies sich auch diesmal als unbequemer Gegner, ließ sich trotz Fünf-Tore-Rückstandes nicht abschütteln und glich in der 39. Minute sogar zum 18:18 aus.

»In dieser Phase hatten wir vorne wie hinten die eine oder andere unglückliche Aktion. Vermutlich habe ich selbst durch letztlich falsche Maßnahmen zur Unruhe beigetragen«, sagte SG-Coach Marcus Grimm selbstkritisch zum 5:0-Lauf der Gäste. Nach einer Auszeit fanden die OU-Frauen, angetrieben von der spielschlauen Jennifer Albien, SG wieder gute Lösungen im Angriff und brachte den in der 48. Minute erzielten Vorsprung über die Stationen 28:26 (50.) und 31:28 (54.) über die Ziellinie. »Die Mädels hören einfach nie auf an den eigenen Sieg zu glauben«, betonte Grimm nach dem Siegesjubel.

Am Anfang fehlt die Stabilität

Frauen-Regionalligist HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen wurde seiner Favoritenrolle einmal mehr gerecht und ließ der HG Oftersheim/Schwaikheim beim 37:24 (18:13) trotz Schwierigkeiten in der Anfangsphase (10:10) letztendlich keine Chance.

Eine äußerst bittere 26:27 (12:16)-Niederlage handelten sich die Pfullingerinnen beim TV Gerhausen ein. Der Oberliga-Aufsteiger zeigte nach einem schwachen Start große Moral, kämpfte sich eindrucksvoll zurück und war dem Punktgewinn sehr nahe. Die VfL-Frauen taten sich schwer, ins Spiel zu finden, weil die nötige Stabilität fehlte. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Gäste deutlich verbessert. Die Abwehr agierte aggressiver, im Angriff übernahmen Lotte Abele, Mona Abele und Lara Paul Verantwortung. Tor um Tor kämpfte sich der VfL heran und in der 48. Minute gelang durch Claudia Seeger erstmals in der Partie der Führungstreffer (23:22). Kurze Zeit später lag das Team wieder mit zwei Toren zurück, schaffte noch einmal den Ausgleich (25:25). Aber eine Wende wollte nicht mehr gelingen.

Eine Woche vor dem Knüller gegen den Spitzenreiter SV Allensbach behielt Verbandsligist (Staffel 3) Spvgg Mössingen beim VfL Nagold mit 38:30 (19:17) die Oberhand. Die Erleichterung war groß, dass nach der Halbzeitpause eine klare Leistungssteigerung gelang.

Das Pfullinger Landesliga-Team zog beim TSV Zizishausen nach einer 11:7-Führung in der 36. Minute noch mit 18:19 (10:7). Der entscheidende Treffer fiel vier Sekunden vor Schluss. (GEA)