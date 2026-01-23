Verbandsliga: SG Ober-/Unterhausen will gegen Betzingen nichts anbrennen lassen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer von sechs Auswärtsspielen nur eins gewonnen hat, geht beim nächsten Auftritt in fremder Halle als krasser Außenseiter ins Rennen. Zumal das Derby bei der SG Ober-/Unterhausen (Samstag, 20 Uhr) ansteht und in der Ernst-Braun-Halle kein Haftmittelverbot besteht. Loris Steinhart, mit 68 Treffern zweitbester Feldtorschütze beim TSV Betzingen, sieht das differenzierter. »Außenseiter ja, aber kein krasser«, betont er. Seine Zuversicht fußt vor allem auf dem Umstand, dass der Verbandsliga-Aufsteiger morgen Abend personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Mit Heinzmann und Kussmann

Im Gegensatz zur Heimspielniederlage (25:29) am 4. Oktober stehen den Betzingern in Leopold Heinzmann, der in München studiert und deshalb nicht bei allen Spielen mitwirken kann, und Winter-Neuzugang Kai Kussmann zwei wichtige Kräfte zur Verfügung. »Mit diesen Beiden im Rückraum, kann ich mir schon vorstellen, auch mal auswärts wieder einen Punkt zu holen«, sagt Steinhart.

Loris Steinhart, gestoppt von Wassilis Theodosiadis (links) und Pascal Randecker. Foto: JoBaur Loris Steinhart, gestoppt von Wassilis Theodosiadis (links) und Pascal Randecker. Foto: JoBaur

Ein Erfolgserlebnis in der Fremde liegt lange zurück. Genau gesagt elf Wochen, als die Betzinger beim TV Gerhausen mit 32:29 gewannen – und Leo Heinzmann mit acht Toren bester Werfer des Abends war. Der vom Verbandsligisten Spvgg Mössingen zu seinem Stammverein zurückgekehrte Kussmann gibt in dieser Partie sein Debüt für den TSV. All das ficht OU-Trainer Tobias Wild, genesen von einer geplanten Leistenbruch-Operation, nicht sonderlich an. Auch wenn Rechtsaußen Joshua Häbich sich an der Wurfhand verletzt hat und ausfällt.

»Wir gucken nach uns und sind gut beraten, die Spiele demütig anzugehen. Ich bin mir sicher, dass wir dann eine gute Rückrunde spielen. Wir wollen so schnell wie möglich ein positives Punktverhältnis haben«, unterstreicht Wild.

Wild beschwört Disziplin

Positiv stimmt ihn besonders die vor einer Woche gezeigte Leistung beim Spitzenreiter HV Rot-Weiß Laupheim, wo seine Mannschaft trotz Niederlage (38:40) »Vieles richtig gemacht und dabei sehr diszipliniert gespielt hat. Diese Qualität müssen wir festigen«, beschwört Wild. Die zuletzt erkrankten Kai Lehmann und Tim Schwille kann der SG-Trainer dabei fest einkalkulieren.

Noch im Unklaren bleibt, wann die Leidenszeit des Langzeitverletzten Erik Flammer endlich ein Ende nimmt und er topfit ins Geschehen eingreifen kann. Der vielseitige Außenspieler (rechts wie links) hat nach einem Kreuzbandriss bereits seit Mitte November 2024 keine komplette Partie als Feldspieler mehr absolviert. Vor fünf Wochen beim 37:28 gegen Gerhausen trat er zu drei Siebenmetern an und verwandelte alle. Vergangene Woche in Laupheim tauchte Erik Flammer wieder auf dem Spielberichtsbogen auf. (GEA)