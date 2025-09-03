TV Neuhausen startet in das Abenteuer Regionalliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN. Eine neue Liga ist wie ein neues Sportlerleben. Die Handballer des TV Neuhausen starten am Samstag (20 Uhr, Hofbühlhalle) mit einem Heimspiel gegen die HSG Albstadt in die Regionalliga-Spielzeit 2025/26. Ein Ausblick.

- Der Trainer: Mike Leibssle geht beim TVN in seine vierte Saison als Kommandogeber. Der früher unter anderem die Herrenberger Zweitliga-Frauen coachende A-Lizenz-Inhaber schaffte mit Neuhausen in seinem ersten Jahr in der Oberliga den siebten Platz. Dann ging es drei Positionen nach oben - Platz vier. Und im dritten Jahr verbesserte sich das Team unter seiner Regie noch einmal um drei Ränge - Platz eins, Aufstieg in die Regionalliga, die vierthöchste Spielklasse.

- Die Erwartungen: »Unser Ziel lautet schlicht und einfach Klassenverbleib«, betont der 45 Jahre alte Leibssle. In der vergangenen Meister-Saison habe seine Mannschaft einige Begegnungen dank ihrer individuellen Qualität gewonnen. Der TV Neuhausen lag in der Oberliga mit der für einen Titelträger eher lausigen Bilanz von 35:17 Punkten vorne. »Wir hatten in einzelnen Spielen viele Schwankungen drin, die wir in der Regionalliga abstellen müssen.« Seine Schützlinge sollten in der neuen Liga mehr Konstanz an den Tag legen. »Jeder Spieler muss mehr Verantwortung im Umgang mit dem Ball zeigen«, so Leibssle. Der Sportliche Leiter Markus Bühner schlägt in die gleiche Kerbe: »Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern.« Das werde kein einfaches Unterfangen, weil bei einigen Teams, vor allem ehemaligen Drittligisten, der Grad der Professionalisierung relativ hoch sei.

- Die Neuen: Valentin Mosdzien stand vergangene Saison in Diensten des Drittligisten VfL Pfullingen, bei dem er sich 52 Mal in die Torschützenliste eintrug. Der Regisseur habe »einige Zeit zum Reinfinden gebraucht«, blickt Leibssle zurück. Mosdzien sei ein »guter Eins-gegen-Eins-Spieler mit einer tollen Übersicht. Er ist eine Bereicherung für uns«. Ebenfalls vom VfL Pfullingen kommt Valentin Bantle. Der Keeper ist ein Pfullinger Urgestein, sucht nun aber beim Ermstal-Club eine neue Herausforderung. Bantle bildet mit Marc Vogel das Torhüter-Duo. Eine eindeutige Nummer eins gibt es laut Leibssle nicht (»die beiden ergänzen sich gut«). Auf der rechten Rückraumseite soll Felix Stahl für zahlreiche Treffer sorgen. Der Rückkehrer, in den vergangenen Jahren für den TV Plochingen in der Regionalliga am Ball, laboriert aber noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Es dürften noch einige Wochen verstreichen, bis der Ex-Pfullinger ins Geschehen eingreifen kann. Manuel Bauer kehrte ebenfalls vom TV Plochingen zum TVN zurück. Er ist beim VfL Pfullingen groß geworden, stand ab 2019 drei Jahre im Drittliga-Team der Echazstädter, ehe er zwei Jahre für den TV Neuhausen und zuletzt eine Runde für Plochingen spielte. Manuel Bauer, der nun wieder mit seinem Bruder Patrick in einem Team steht, sei »flexibel einsetzbar«, erklärt Leibssle. In der Saison-Anfangsphase dürfte Manuel Bauer hauptsächlich auf der rechten Rückraum-Position agieren. Patrick Kuster taucht als fünfter Name in der Rubrik »Zugänge« auf. Der Keeper ist zudem noch für die A-Jugend spielberechtigt.

- Die Abgänge: Torhüter Marc-Andre Kilgus und Nick Lange haben ihre Laufbahn beendet. Regisseur Jannik Buck, der in der zurückliegenden Runde 57 Tore markierte, wechselte als Spielertrainer zu seinem Heimatverein TSV Neckartenzlingen.

- Die Sorgenkinder: Geplant war, mit Stahl und Johannes Roscic auf der halbrechten Rückraum-Position in die Runde zu starten. Daraus wird nichts. Stahl steht, wie erwähnt, nach seiner Knieverletzung noch nicht zur Verfügung. Und Roscic, vergangene Saison mit 100/10 Erfolgen der zweitbeste TVN-Torschütze hinter Frieder Nothdurft (117/65), fehlt bis November wegen eines Auslands-Semesters. Zum Saisonstart soll nun im rechten Rückraum neben Manuel Bauer der Ex-Ober-/Unterhausener Alexander Symanzik für Gefahr sorgen. Torhüter Benjamin Hauptvogel fällt wegen eines Kreuzbandrisses noch längere Zeit aus.

- Die Erfahrung: »Wir haben eine der ältesten Teams in der Regionalliga«, weiß Leibssle. Elf Akteure haben Dritt- und Viertliga-Erfahrung: Valentin Mosdzien, Valentin Bantle, Manuel und Patrick Bauer, Felix Stahl, Marc Vogel, Frieder Nothdurft, Patrik Letzgus, Christoph Klusch, Dustin Böhm und Johannes Roscic.

- Das Stehvermögen: Der TV Neuhausen benötigt ein großes Stehvermögen, ist doch der Spielplan eng getaktet. Am Samstag geht's gegen Albstadt los, am 3. Mai nächsten Jahres steigt gegen Weinstadt das letzte Saisonspiel. Lediglich rund um Weihnachten haben die Neuhäuser vier Wochen Pause. (GEA)