Metzingen II nur Remis gegen das Schlusslicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. »Tief enttäuscht« sei er, berichtete gestern Abend Siegfried Grabowski, seines Zeichens Betreuer der Drittliga-Handballerinnen der HSG Stuttgart-Metzingen II. Der Drittletzte kam gegen das bislang punktlose Schlusslicht TSV Schwabmünchen nicht über ein 29:29 (18:14)-Unentschieden hinaus. Und das, obwohl Sabrina Tröster, Marie Weiss, Lois van Vliet und Katharina Goldammer aus dem Bundesliga-Kader der TuS und zudem die reaktivierte Maren Weigel mitwirkten. Metzingen lag über weite Strecken der Spielzeit in Führung, geriet aber in der Endphase 25:26, 26:27, 27:28 und 28:29 in Rückstand. Elf Sekunden vor Spielende erzielte Sabrina Tröster vor 200 Zuschauern in der Metzinger Öschhalle den Treffer zum 29:29-Endstand. Im nächsten Angriffszug »verdaddelte« (so Grabowski) Schwabmünchen den Ball, Ida Gaugisch setzte sich durch, scheiterte aber an der Gäste-Keeperin. (kre)