HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen: 45:26 – der höchste Saisonsieg

REUTLINGEN. Mit dem höchsten Saisonsieg setzten die Regionalliga-Handballerinnen der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen im ersten Spiel des Jahres gleich ein dickes Ausrufezeichen. Es dauerte zunächst eine Weile, bis die Mannschaft von Trainerin Veronika Goldammer gegen die HG Oftersheim /Schwetzingen so richtig in Schwung kam, doch nach dem 10:10 in der 17. Minute nahmen die Gastgeberinnen Fahrt auf und in der zweiten Halbzeit überrollten sie ihren badischen Gegner (45:26/18:13). Allein Klara Schlipf gelangen in der Metzinger Ösch-Halle 13 Feldtore.

Eine andere Körpersprache

»In der ersten Viertelstunde haben wir weder in der Abwehr noch im Angriff bei vielen freien Würfen mit letzter Konsequenz agiert. Das haben wir in der Pause angesprochen und uns ein klares Ziel gesetzt«, betonte Goldammer. Nach dem Seitenwechsel zeigte der Tabellenführer eine ganz andere Körpersprache und zog sein Tempospiel erfolgreich auf.

Ungenaue Abschlüsse

Oberligist VfL Pfullingen (Staffel 2) musste sich dem VfL Waiblingen mit 30:37 (14:23) beugen. Nach einem vielversprechenden Beginn reichte der Auftritt am Ende sowohl offensiv als auch defensiv nicht aus, um die Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die VfL-Frauen, die krankheitsbedingt auf Kreisläuferin Claudia Seeger verzichten mussten, starteten konzentriert in die Partie.

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten stand es 4:3 für die Pfullingerinnen. Doch nach einem Drittel der Spielzeit schlichen sich vorne technische Fehler und ungenaue Abschlüsse ein, während die Defensive den Zugriff auf das schnelle Angriffsspiel der Waiblingerinnen verlor. Der Gegner agierte konsequent und setzte sich bis zur Pause deutlich auf 14:23 ab. Trotz des klaren Rückstands zeigte der VfL nach dem Seitenwechsel Moral. Vor allem Aylin Cetin (12 Tore) und Lydia Junger (6) übernahmen Verantwortung im Angriff und sorgten immer wieder für erfolgreiche Abschlüsse. Dennoch fehlte es in entscheidenden Phasen an der nötigen Durchschlagskraft und Stabilität. (GEA)