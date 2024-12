Young-Boys-Coach Grimminger sorgt mit Instagram-Story für Gesprächsstoff

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Verbandsliga-Aufsteiger Young Boys Reutlingen hat das Kalenderjahr 2024 mit einem 2:0 (2:0)-Auswärtssieg beim TSV Berg beendet. Für mehr Gesprächsstoff als das Spiel selbst, sorgte in der Fußball-Region allerdings eine Instagram-Story von Reutlingens Trainer Volker Grimminger im Nachgang der Partie.

Darauf abgebildet, ein Selfie der Young-Boys-Mannschaft plus Betreuerstab, was von Grimminger mit den Worten ,,Ich liebe euch" überschrieben wurde. Eine Liebesbekundung an Mannschaft und Verein. Soweit so gut. Wen der Coach mit den Zeilen unter dem Bild ansprechen wollte, wurde dagegen wild spekuliert. Die Konkurrenz? Die Presse? Jemand ganz anderes? "25 Punkte und keiner der Blinden glaubte daran. Seid stolz", stand dort. Grimminger stellte gegenüber dem GEA am Sonntag klar: "Damit soll sich niemand direkt angesprochen fühlen, die Leute sollen ruhig darüber reden." Und ergänzte: "Hätten wir jemanden erzählt, dass wir Ende des Jahres mit 25 Punkten auf Rang sechs stehen, hätte uns das niemand geglaubt."

Beide Angreifer treffen

Nach einem, zumindest an den Ergebnissen gemessen, durchwachsenen Saisonstart der Reutlinger, arbeitete sich die Grimminger-Elf von den Abstiegsplätzen ins obere Drittel der Tabelle vor. Zuletzt gab es 13 Punkte aus fünf Liga-Spielen. Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim TSV Heimerdingen Anfang November starteten die Young Boys ihre Serie. »Nach diesem Spiel hat es richtig klick gemacht«, erklärte Grimminger.

Auch am Samstag, beim Rückrundenauftakt in Berg, zeigten die Young Boys, dass sie durchaus zu den Top-Teams der Liga zählen. Trotz schwieriger Platzverhältnisse siegte die Grimminger-Elf nach Treffern der beiden Angreifer Ante Galic (10. Spielminute) und Marko Drljo (31.) souverän. ,,Für die Platzverhältnisse war es eine überragende Leistung meiner Mannschaft", lobte Grimminger. Es wird spannend zu sehen sein, wohin der Weg der Reutlinger in der Rückrunde bei diesen Leistungen noch führen kann. (GEA)