Wohin VfL-Kapitän Matthias Dünkel im Sommer wechselt

PFULLINGEN. Die Gerüchteküche brodelte schon länger rund um den Ahlsbergsportplatz. Jetzt scheint es offiziell. Flügelspieler Matthias Dünkel wird das Verbandsliga-Schlusslicht VfL Pfullingen nach GEA-Informationen im Sommer verlassen und zum ambitionierten Aufsteiger und Ligakonkurrenten Young Boys Reutlingen wechseln. Es ist ein Wechsel mit Brisanz und ein Paukenschlag in der Fußball-Region.

Schließlich war der 32-Jährige zehn Jahre lang nicht aus der Pfullinger Mannschaft wegzudenken und ein absoluter Leistungsträger. Der VfL-Kapitän, der 2015 vom TV Unterhausen aus der A-Liga kam, stand in dieser Zeit in mehr als 200 Verbandsliga-Partien für die Echazstädter auf dem Feld und erzielte bis dato 58 Treffer im württembergischen Oberhaus. Dazu kommen 58 Einsätze in der Landesliga, in denen der pfeilschnelle Routinier auf 23 Tore und 20 Vorlagen kommt. Beide Vereine haben den Transfer noch nicht final bestätigt.

Nur zehn Punkte nach 16 Partien

Zunächst will Dünkel mit dem VfL allerdings die große Aufholjagd in Sachen Ligaverbleib starten. Die Pfullinger, die von Interimscoach Jörg Kluge bis zum Saisonende betreut werden, liegen nach 16 Partien mit nur zehn Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. 14 Spiele stehen noch aus. Den Auftakt ins neue Pflichtspieljahr bestreiten Dünkel und Co. beim Aufsteiger FC Esslingen am 8. März. (GEA)