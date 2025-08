WFV-Pokal: Stadtderby zwischen Croatia und den Young Boys Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die zweite Runde des WFV-Pokals bietet für die Fußball-Fans aus der Region einen echten Leckerbissen. Am Dietweg kommt es am Samstag (17.00 Uhr) zum Duell zwischen Croatia Reutlingen und den Young Boys Reutlingen. Die wichtigsten Punkte vor dem kleinen Stadtderby im Überblick.

- Erfolgreiches Trainingslager

Nach dem 8:1-Achtungserfolg am vergangenen Freitag in der Auftaktrunde gegen die SpVgg Freudenstadt ging es für den Young-Boys-Tross nach Österreich ins Trainingslager. In Kirchberg/Tirol bei Kitzbühel trainierte der ambitionierte Verbandsligist vier Tage lang auf der Anlage des SC Kirchberg unter besten Bedingungen. »Es war zwar sehr regnerisch, aber wir hatten eine richtig gute Zeit. Wir haben fast alle Inhalte durchbekommen. Am Schluss waren die Jungs zu platt, deshalb haben wir eine Einheit nicht gemacht. Stattdessen haben wir eine gemeinsame E-Bike-Tour gemacht«, berichtet Trainer Volker Grimminger. - Favorit gegen Underdog

Die Rollen sind am Samstag klar verteilt. Landesligist Croatia geht vor heimischer Kulisse als klarer Underdog in die Pokalpartie gegen den letztjährigen Verbandsliga-Vierten. »Es ist vielleicht ein Derby, aber wir sehen es als weiteres Vorbereitungsspiel. Natürlich wollen wir es gewinnen, auch deutlich. Doch der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Vor allem ist es für Croatia vielleicht das Spiel des Jahres«, betonte Grimminger.

- Dezimiertes Croatia

»Es ist ein guter Test, ein netter Vergleich«, entgegnet Croatia-Präsident Nikola Solic. Die Dietweg-Kicker gehen allerdings stark dezimiert in das Duell. Nur zwölf Feldspieler stehen Neu-Coach Patrik Androsevic zur Verfügung. »Wir werden sicher ein wenig umstellen müssen, aber jeder hat bei uns den Anspruch, zu spielen und die Jungs können auch alle kicken«, sagt Solic. Eine Ausrede gibt es also nicht. Mehr noch gibt sich der Präsident angriffslustig. »Wir haben die Young Boys schon zwei Mal geschlagen. Es muss zwar das ein oder andere zusammenkommen, aber wir sind nicht chancenlos.« Jedoch dämpft die Terminierung ein wenig die Vorfreude. Croatia gegen die Young Boys, wenn beide Mannschaften mit voller Kapelle auflaufen könnten, hätte dieses Stadt-Derby nochmal einen anderen Reiz gehabt. Man darf auf die Besucherzahl gespannt sein, da zeitgleich die SG-Sportwoche ausgetragen wird. Die Zuschauer müssen sich also entscheiden. »Wir peilen 250 bis 350 Leute an, diese Zahl würde uns freuen«, betont Präsident Solic. (ott/leo)