Warum der SV Wannweil diesmal die Klasse hält

WANNWEIL. Nur kein Déja Vu, dürfte man sich aktuell beim SV Wannweil denken. Denn beim Reutlinger Fußball-A-Liga-Aufsteiger setzte es zuletzt zwei deutliche Niederlagen in Folge und 0:12 Tore. Das weckt Erinnerungen an die Saison 2022/23, als die Wannweiler sang und klanglos als Tabellenletzter in die B-Liga abstiegen. Doch diesmal ist alles anders, meint Wannweils Trainer Ridvan Kaya. »Wir kommen aus einer völlig anderen Situation. Damals sind nach dem Abgang des Trainers Mario Mazar etliche Stammspieler vor der A-Liga Saison gegangen.« Nach dem Abgang von Mazar übernahm Kaya das Traineramt. »Ich hatte damals gar nicht mehr die Möglichkeit, mit Spielern in Gespräche zu gehen. Jetzt sind wir zusammengeblieben und haben die letzten Jahre einiges gelernt«, erklärt Kaya.

Ziel: In der A-Liga etablieren

Zur Wahrheit gehört auch, dass die Wannweiler die ersten beiden Saisonspiele diesmal nicht verloren. So steht der SV Wannweil mit vier Punkten aus vier Spielen ordentlich da. »Ich bin grundsätzlich zufrieden mit dem Start, wir könnten sogar sechs Punkte haben«. Dennoch birgt auch diese Saison kleinere Unwägbarkeiten. Denn da einige Wannweiler Spieler auswärts studieren und zumeist nur am Wochenende da sind, hat Kaya nie alle Spieler im Training beisammen. »Da gebe ich die Anweisungen trotzdem telefonisch durch und arbeite mit denen, die da sind«. Für die Zukunft sieht Kaya einiges an Potenzial in der Gruppe: »Jetzt geht es erstmal darum, die Klasse zu halten und uns in der A-Liga zu etablieren. Aber langfristig in fünf Jahren, warum sollte Wannweil nicht doch einmal eine Liga höher rutschen?«

Ein ganz nüchternes Fazit dürfte diese Einschätzung jedoch nicht sein. Denn Kaya bezeichnet sich selbst als jemanden mit einem »lila Herzen«. Nach Spielerstationen bei der TuS Metzingen, VfL Pfullingen sowie TSV Glems und seinem abgeschlossenen Studium, schloss er sich 2019, zunächst als Spieler, dem SV Wannweil an. »Es war schon immer mein Plan, mit 30 mit dem Kicken aufzuhören und als Trainer durchzustarten.« 2022 übernahm Kaya schließlich den SV Wannweil als Coach. »Ich hatte mehrere Anfragen aus dem Jugendbereich, aber als mich Norbert Buchwald vom SV Wannweil gefragt hat, wollte ich das Team nicht im Stich lassen«.

Über 100 Tore in der B-Liga

Zurückgezahlt hat er das Vertrauen spätestens vergangene Saison. »Die ersten beiden Jahre waren Aufbaujahre. Die A-Liga-Saison war sehr schmerzhaft, es hat keinen Spaß gemacht, andauernd zu verlieren. Im zweiten Jahr wurden wir in der B-Liga Vierter und haben gute Aufbauarbeit geleistet«. Der Durchbruch kam dann in der vergangenen Saison. Zur Halbserie stand Kayas Team auf Platz zwei und hatte somit eine ganz neue Ausgangssituation für Spielergespräche. »Plötzlich waren wir wieder interessant. Die sieben Abgänge aus der ersten Aufstiegssaison kamen über die letzte Saison verteilt alle zurück. Da der Kontakt nie abriss und sie auch auf unseren Vereinsfesten waren, war der Weg vom Bier zu Vertragsgesprächen nicht weit«.

So legten die Wannweiler eine furiose Rückrunde hin und wurden mit über 100 erzielten Treffern souverän Meister. »Es geht voran. Ein tolles Beispiel für unsere Arbeit ist auch Luis Hebenstreit, der nach einer Torflaute durch angeheizten Konkurrenzkampf immer besser wurde. Oder die Rückkehr von Kaan Genis, der eine Torgarantie ist«. Wenn man mit Kaya redet, merkt man, es geht ihm hierbei mehr als um Fußball. »Mich füllt das Trainerdasein so sehr aus, weil ich es mit meinem Job verknüpfen kann. Ich bin im IT Projektgeschäft tätig. Da ist die Organisation fast so, als würde man ein Training organisieren. Da habe ich schon in beide Richtungen einiges gelernt«. Klar ist: Der SV Wannweil wird wahrscheinlich nicht Kayas letzte Trainerstation sein. »Ich habe schon die Ambition, auch einmal höherklassig zu trainieren. Ich plane aktuell die B-Lizenz. Aber wenn ich gehe, steigt das erste Freundschaftsspiel gegen Wannweil«. (GEA)