Zwölf Spieltage sind in der Regionalliga Südwest absolviert. Interessantes tut sich beim Blick auf die Torjägerliste. An der Spitze thront der Engstinger David Hummel mit sieben Treffern. Der 22-Jährige könnte in dieser Saison den großen Durchbruch feiern.

