VfL Pfullingen zum siebten Mal sieglos

Bitte aktivieren Sie Javascript

EMPFINGEN. Die Talfahrt des Fußball-Landesligisten VfL Pfullingen geht unvermindert weiter. Bei der SG Empfingen hat die Mannschaft von Trainer Albert Lennerth vor 252 Zuschauern nach einer schwachen Leistung mit 1:4 (0:1) verloren. Damit warten die Echaztäler auch nach dem siebten Spiel auf den ersten Sieg. Lennerth sprach nach der Begegnung Klartext und legte gleichzeitig den Finger in die Wunde: »Es ist fünf nach Zwölf. Wir spielen jetzt gegen den Abstieg. Uns fehlt es an Cleverness. Wir müssen Fußball arbeiten und nicht spielen. Der Kopf ist jetzt ein Thema.« Der 52-Jährige war mehr als bedient.

Fehlpässe und Ungenauigkeiten

Bereits nach elf Minuten nahm das sportliche Unheil der Pfullinger seinen Lauf. Kenan Dogan (siehe Box) foulte SG-Torjäger Pascal Schoch im Strafraum, Schiedsrichter Tobias Lauber (Kleinglattbach) zeigte sofort auf den Punkt. Denis Bozizevic verwandelte den Foulelfmeter sicher. Der weitere Spielverlauf der ersten Hälfte war ereignisarm. Der Gastgeber stand defensiv um den ehemaligen Pfullinger Akteur Andrej Schlecht sehr gut, die Zweikampfduelle gingen in der Mehrzahl an den alten und neuen Tabellenführer. Der VfL versuchte zwar nach vorne zu spielen, zahlreiche Fehlpässe und Ungenauigkeiten verhinderten jedoch mehr Torgefahr.

»Wir haben zu einfache Ballverluste«, brüllte Pfullingens Flügelspieler Philipp Kendel in Minute 24. Schlecht war es auch, der in der 29. Minute gegen die beste Chance gegen Kendel aus wenigen Metern blockte. »Nach der Führung haben wir zu wenig gemacht«, sagte SG-Trainer Alexander Eberhart. Das frühe 0:2 nach der Pause dämpfte alle Hoffnungen auf ein Comeback. Tim Göttler verwandelte artistisch eine Flanke von Luis Stütz in der 54. Minute, der VfL spielte nach dem Aus von Dogan kurzfristig in Unterzahl. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. VfL-Kapitän Sven Packert lenkte den ersten Eckball des Spitzenreiters von Sven Ramic zum 0:3 in die eigenen Manschen.

Alles lief gegen den VfL. Lennerth nutzte alle fünf Wechselmöglichkeiten. »Die Spieler haben frischen Wind gebracht«, sagte der VfL-Coach. Jakob Kuhle gelang in der 72. Minute mit einem Distanzschuss das Tor zum 1:3, doch keine 60 Sekunden später klingelte es wieder im eigenen Tor. Moritz Zug erhöhte per Lupfer aus etwa 20 Metern zum 4:1-Endstand. VfL-Torwart Tim Zemmer verhinderte mit Glanzparaden gegen Schoch (71.) und Zug (80.) eine noch eine höhere Niederlage. Kurios: VfL-Ersatztorwart Nick Altenhof kassierte in der 63. Minute die erste Gelbe Karte. Es folgten zwei weitere Verwarnungen gegen die Pfullinger Bank, unter anderem gegen Lennerth. Der VfL ist in der Krise. (GEA)