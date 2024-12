VfL Pfullingen Turnierzweiter - Martin Welsch bester Torhüter

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLENDORF. Beim De-Limes-Cup des SV Denkingen musste sich eine Abordnung der Fußball-Verbandsligamannschaft des VfL Pfullingen erst im Finale dem Team des Ausrichters geschlagen geben. Beim 4:0-Endspielsieg des SV war die Luft raus im vom Sportlichen Leiter Jan Herrmann gecoachten Pfullinger Team. Dennoch waren alle Beteiligten zufrieden mit dem ersten Indoor-Auftritt der Saison. Der VfL hatte die weiteste Anfahrt aller 16 Mannschaften in der vollbesetzten Pfullendorfer Sporthalle.

Vier Punkte aus drei Partien der Gruppenphase reichten zur Qualifikation für die K.o.-Runde, in der die Pfullinger in Fahrt kamen. Jeweils 3:1 hieß es gegen den FC 08 Villingen im Viertelfinale und den TSV Riedlingen in der Vorschlussrunde. Zum Turniersieg sollte es aber nicht reichen. Dafür wurde Martin Welsch als bester Torhüter geehrt. Auf dem Plan stehen nun noch die Hallenfußballgala in Sindelfingen am kommenden Wochenende sowie der Volksbank-Ermstal-Alb-Cup in Trochtelfingen am 18. Januar. (GEA)