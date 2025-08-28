VfL Pfullingen: Pokal-Traumlos wird zum großen Problem

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Freude war groß bei den Kickern des VfL Pfullingen, als dem Landesligisten aus der Echazstadt vor zwei Wochen für das WFV-Pokal-Achtelfinale der Sieger der Partie TSV Eschach gegen den SSV Ulm 1846 zugelost wurde. Immerhin sind die Spatzen als Drittligist die prominenteste Mannschaft im Wettbewerb und wurden am Mittwochabend ihrer haushohen Favoritenrolle beim Bezirksligisten gerecht (4:0).

Es hätte ein Fußballfest in der kommenden Woche auf dem Ahlsberg und das größte Spiel in der jüngeren Vereinsgeschichte werden können. Doch was zunächst nach einem Traumlos aussah, entpuppte sich schnell als großes Problem und knifflige Aufgabe für die VfL-Verantwortlichen. Nach unzähligen Gesprächen und einem Vor-Ort-Termin mit der Polizei und Pfullinger Stadtverwaltung wurde eine gemeinschaftliche Entscheidung getroffen: Das Heimrecht wird getauscht, der VfL-Tross tritt am Mittwoch die Fahrt ins Ulmer Donaustadion an. Dort wird um 18.30 Uhr das Achtelfinal-Duell angepfiffen.

Fanszenen des SSV Reutlingen und SSV Ulm sind seit Jahren verfeindet

»Es ist natürlich extrem enttäuschend«, sagt Sportvorstand Jan Herrmann dem GEA. Nach der Auslosung vor zwei Wochen sei allen klar gewesen, dass gewisse Auflagen auf den Verein zukommen würden. »Dass es dann allerdings solche Ausmaße annimmt und wir letztendlich mit einem gesunden Menschenverstand keine andere Wahl hatten als das Heimrecht zu tauschen, war doch sehr enttäuschend. Zumal wir als VfL Pfullingen nichts dafür können«, betont der 34-Jährige. Doch warum kann das Spiel nicht in Pfullingen stattfinden?

»Die Fanszenen des SSV Reutlingen und des SSV Ulm sind seit Jahren verfeindet. Aufgrund der örtlichen Nähe war damit zu rechnen, dass gewaltbereite Personen aus der Reutlinger Fanszene zusammen mit Unterstützern nach Pfullingen kommen, um die Auseinandersetzung mit gewaltbereiten Personen aus der Fanszene des SSV Ulm zu suchen. Insgesamt war mit einer Anzahl von gewaltbereiten Personen im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich zu rechnen. Die Begegnung wäre als Hochrisikospiel einzustufen gewesen«, teilt Lutz Jaksche, Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, auf GEA-Anfrage mit.

Pfullinger Stadion für ein Spiel mit solcher Brisanz nicht geeignet

Das Problem: »Das Pfullinger Stadion – von seiner Bauweise selbst, aber auch mit seiner Lage mitten in einem Wohngebiet – ist nicht dafür geeignet, ein Spiel mit einer solchen Brisanz auszutragen. Die Polizei hätte mit massiver Präsenz erscheinen müssen, um das Geschehen auch abseits des Stadiongeländes abzusichern, damit keine unbeteiligten Leute zwischen rivalisierende Fanlager geraten«, sagt Markus Hehn, Pressesprecher der Stadt Pfullingen.

Von der Polizei Reutlingen heißt es weiter: Im Gegensatz zu anderen Stadien würde das Schönbergstadion für derlei Begegnungen nicht die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel separate Zuschauereingänge, Fan-Trennung innerhalb des Stadions (einschließlich Toiletten und Versorgung) sowie eine Spielfeldabgrenzung bieten. »Insgesamt hätten trotz hoher Aufwände für den Veranstalter sowie umfassender Maßnahmen der Stadt Pfullingen und der Polizei weiterhin Sicherheitsbedenken bestanden.« Deshalb wurde sowohl von der Polizei als auch von der Stadtverwaltung die klare Empfehlung ausgesprochen, vom Tausch des Heimrechts Gebrauch zu machen.

Der VfL Pfullingen als Veranstalter hätte trotzdem auf die Austragung der Partie auf dem heimischen Sportgelände bestehen können. Was ist aber, wenn wirklich etwas passiert und Besucher oder womöglich sogar unbeteiligte Dritte zu Schaden kommen? Dieses Risiko war für die Verantwortlichen um Herrmann definitiv nicht tragbar. Dazu kommt: »Es hat sich auch schnell gezeigt, dass das Ganze nur mit einem großem und auch finanziellen Aufwand zu bewerkstelligen wäre«, berichtet der VfL-Sportchef.

Gleicher Fall vor drei Jahren bei der TuS Metzingen

So hätte der VfL beispielsweise 20 professionelle Sicherheitskräfte und weitere 20 Ordner stellen müssen. Auch eine vollständige Umzäunung des Gästebereichs wäre notwendig gewesen. Aber auch die Bevölkerung wäre davon betroffen gewesen. Das Pfullinger Freibad hätte drei Stunden vor Spielbeginn geschlossen werden müssen, da die Parkplatzkapazitäten erforderlich sind und Auseinandersetzungen im Bereich des Gästeparkplatzes möglich sein können. Von der angesprochenen hohen Polizeipräsenz in den angrenzenden Wohngebieten ganz zu schweigen. »Das wäre zu viel des Guten gewesen«, betont Herrmann und verweist auf den gleichen Fall in der Vergangenheit: »So erging es vor wenigen Jahren übrigens auch der TuS Metzingen, die sich außerstande sah, ihr Pokalspiel gegen die Stuttgarter Kickers unter solchen Umständen zu organisieren.« Auch bei dieser Begegnung kam es im September 2022 zu einem Tausch des Heimrechts, das Spiel fand damals im Heimstadion der Kickers auf der Waldau statt.

Was sagt der SSV Reutlingen zu dieser ganzen Thematik? Hat der Club mit seinen Fans das Gespräch gesucht? »Natürlich hätten wir gerne das Pokalderby gegen Ulm an der Kreuzeiche gespielt – solche Begegnungen sind sportlich wie emotional immer etwas Besonderes. Da wir aber gegen Pfullingen in der dritten Runde ausgeschieden sind, hat die aktuelle Konstellation für unsere Planung keine Relevanz«, sagt Sascha Schneider, SSV-Vorsitzender, auf GEA-Anfrage. Zu mehr wollten sich die Verantwortlichen der Nullfünfer nicht äußern. Das Kreuzeichestadion als alternativer Austragungsort für das Duell Pfullingen gegen Ulm war übrigens nie eine Option, weil die deutsche U 20-Nationalmannschaft am 9. September ein Länderspiel gegen Italien absolviert und bereits davor neun Tage in Reutlingen trainiert.

Bitter: Den Fans aus der Fußball-Region bleibt nicht nur ein echtes Highlight-Spiel verwehrt, den Pfullingern geht durch den Tausch des Heimrechts auch ein »hoher vierstelliger Betrag« (O-Ton Herrmann) durch Einnahmen aus dem Verkauf (Getränke und Speisen) durch die Lappen. »Solche Spiele hast du als Verein vielleicht alle 10 bis 15 Jahre mal. Wenn überhaupt. Und wenn du dann als Unbeteiligter der Thematik die Konsequenzen tragen musst, lässt einen das dann doch sehr enttäuscht zurück. Schade, dass man als Verein im Bezirk Alb hoffen muss, nicht Ulm oder die Kickers zu ziehen«, sagt der VfL-Sportvorstand abschließend. Irgendwie traurig. (GEA)