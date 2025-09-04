TSV Sickenhausen muss sich strecken

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der dritten Pokalrunde des Fußball-Bezirks Alb mussten gestern Abend vier Bezirksligisten die Segel streichen. Der TSV Ofterdingen musste sich beim A-Ligisten SGM Poltringen/Pfäffingen mit 1:2 geschlagen geben. Igho Ovucha brachte Ofterdingen in Führung. Lukas Hartmann sorgte für den Ausgleich, ehe sieben Minuten vor Feierabend Slavko Filipovic ein Eigentor fabrizierte. Der Bezirksliga-Titelkandidat TSV Hirschau, in der vergangenen Saison ins Pokalfinale gestürmt, kommt in dieser Saison nicht auf Touren. In den ersten drei Punktspielen wurde erst ein Pünktchen eingeheimst, und nun kam das Aus im Pokal. Hirschau verlor beim A-Liga-Vertreter SV Hirrlingen mit 2:4 nach Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten stand es 0:0.

Die beiden übrigen Bezirksligisten schieden in Begegnungen gegen Liga-Rivalen aus. Der TSV Gomaringen verlor gegen den SV 03 Tübingen mit 2:4 nach Elfmeterschießen. Auch in diesem Duell stand es nach 90 Minuten 0:0. Der TV Derendingen bezwang den SV Pfrondorf ebenfalls nach Elfmeterschießen mit 4:3. Daniel Schreier hatte Pfrondorf in Führung gebracht, Luis Untraut glich für Derendingen zum 1:1 aus.

Der Bezirksliga-Aufsteiger TSV Sickenhausen hatte beim A-Liga-Club TSV Lustnau Schwerarbeit zu verrichten, ehe der 4:3-Erfolg unter Dach und Fach war. Sickenhausen lag mit 0:1 und 1:2 im Hintertreffen. Für Sickenhausen trafen Nicola Rauscher (2), Lukas Seybold und Sinan Kurban, für Lustnau waren Constantin Diem, Bekai Jagne und Onur Kececi erfolgreich. Der B-Ligist FC Mittelstadt ließ mit einem 4:2-Erfolg gegen den A-Liga-Vertreter SV Lautertal aufhorchen. Daniel Almeida und Erik Müller erzielten je zwei Tore. Für Lautertals Treffer sorgten Edrisa Jarju und Marco Lukic. Der ambitionierte B-Ligist TSG Reutlingen II unterlag dem Bezirksligisten SV Zainingen mit 1:3. Nils Mayer war für die TSG erfolgreich. Jean Brito de Moura (2) und Florian Füllemann trugen sich bei Zainingen in die Trefferliste ein. (kre)