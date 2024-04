TSV Genkingen: Kevin Grauer glänzt mit Hattrick

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der TSV Genkingen zeigt sich in der Münsinger Kreisliga-A weiterhin souverän und gewinnt gegen den SV Lautertal mit 3:1 (2:0). Kevin Grauer glänzte mit einem Hattrick. »Genkingen begann druckvoll und ging recht früh in Führung. Danach sind wir kompakt gestanden und die Partie war bis zur 40. Minute durchaus ausgeglichen«, erklärte Lautertals Pressewart Jochen Spohn. Dann leistete sich die Lautertaler Hintermannschaft aber einen folgenschweren Fehler, der zum 2:0 für Genkingen führte. Marvin Spohn konnte für den SV Lautertal noch auf 1:3 verkürzen, der Anschlusstreffer blieb aber aus. »Leider ist uns heute nicht mehr gelungen. Mit dem Auftritt sind wir aber zufrieden und er macht Mut für die nächsten Aufgaben«, resümierte Spohn.

Der FC Sonnenbühl und die SGM Bre-melau/Granheim trennten sich mit 4:4. Die SGM drehte den anfänglichen 0:2 Rückstand zwischenzeitlich in eine 3:2-Führung.

»Ein Unentschieden wäre vermutlich das verdiente Ergebnis gewesen, aber natürlich nehmen wir die drei Punkte mit«, berichtete Engstingens Spielertrainer Stefan Baisch, nach dem 2:1-Erfolg über die SGM Steinhilben/Trochtelfingen. Der FCE dominierte das Geschehen in einem »intensiven Spiel« insbesondere in den ersten 45 Minuten und ging bereits früh in Führung. »Nach der Pause kam die SGM besser aus der Kabine«, so Baisch. In dieser Phase konnte die SGM auch den Ausgleich erzielen. Im Anschluss vergaben die Trochtelfinger aber einige Chancen und hatten Aluminiumpech. Markus Vöhringer erzielte in Minute 63 den 2:1-Siegtreffer: »Das Tor kam eigentlich aus dem Nichts. Wir haben aktuell das nötige Glück auf unserer Seite«, erläuterte Baisch. Damit bleibt der FCE seit sechs Partien ungeschlagen. Zu den Erfolgsfaktoren äußerte sich Baisch: »Erfolgreich kann man nur als Team sein. Wir haben einen super Zusammenhalt auf und neben dem Platz. Zusätzlich sind wir ein brutal junges Team und setzen die grundlegenden Tugenden aktuell gut um«.

Der SV Auingen und der TSV Wittlingen trennten sich mit 3:3. Die Auinger kämpften sich nach zweifachem Rückstand zurück und verlassen die Abstiegsplätze. Die TSG Münsingen unterlag der SGM Hayingen mit 1:2. (GEA)