TSG Reutlingen Ravens bauen Siegesserie aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

EHNINGEN. Die Basketballer der TSG Solcom Ravens Reutlingen konnten beim hochgehandelten Pro B – Absteiger Ehingen/Urspring ein Ausrufezeichen setzen und nach einer konzentrierten Leistung mit 85:78 (42:41)gewinnen. »Großes Kompliment an meine Jungs. Wir waren von Beginn an dezimiert und wussten, dass es heute sehr anstrengend wird gegen die Pressverteidigung von Ehingen. Wir haben unseren Gameplan weitestgehend umgesetzt und waren von Beginn an wach. Die Jungs haben sich nie aus der Ruhe bringen lassen und hatten immer die richtige Antwort parat«, lobte Headcoach Rodrigo Reynoso.

Die Ravens bauten mit dem Erfolg ihre Siegesserie auf drei aus. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel bleiben die Ravens in der Spitzengruppe der Tabelle. Bester Werfer war wieder einmal Miles Mallory mit 19 Punkten. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Lino Duarte. Aufgrund von Ausfällen von Rehan Ahmad und Oskar Jetter konnten die Ravens nur zu neunt antreten.

Reutlingen kam wie schon letzte Woche sehr gut ins Spiel. Valentin Beracochea eröffnete mit einem Dreier. Beim 8:8 konnten die Hausherren erstmals ausgleichen, ehe Lino Duarte per Dreier die Ravens wieder in Führung brachte. Ein 9:0-Lauf Mitte des Viertels brachte die Ravens gar zweistellig in Front (24:14), ehe Ehingen zum 24:19 verkürzte.

Ausgeglichen zur Halbzeit

Die ersten sieben Punkte des zweiten Viertels gingen aufs Konto des starken Nemanja Nadjfeji. Die Ravens verteidigten konzentriert und ließen die Gastgeber selten in ihr gefährliches Umschaltspiel kommen. Lino Duarte stellte per Dreier auf 29:40, ehe ein kleiner Bruch ins Spiel der Ravens kam und die Hausherren zeigten, warum sie als Spitzenteam anzusehen sind. Bis zur Pause verkürzten die Gastgeber auf einen Zähler (42:41).

Die Gastgeber übernahmen erstmals und letztmals beim 45:46 die Führung, ehe Miles Mallory mit fünf Punkten in Folge die TSG wieder in Front brachte. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gastgeber spielten von der ersten Minute an eine Full-Court-Presse und blieben immer wieder im Spiel. Mit einem 7:0-Lauf glichen sie zum 59:59 aus. Die Ravens führten nach dem dritten Viertel mit 62:59. Lino Duarte verletzte sich bei einer Aktion an der Wade und zog sich eine Muskelverletzung zu. Er konnte nicht mehr weiterspielen.

Der wieder starke Ravens Neuzugang Barbarosa stellte per Dreier auf 67:59 , die Gastgeber verkürzten jedoch erneut auf 69:66. Zwei wichtige Dreier von Beracochea und Noel Duarte hielten den knappen Vorsprung der Ravens. Nadjfeji und Mallory erhöhten zum 79:71. Mit einem letzten Aufbäumen kamen die Hausherren erneut auf bis zu drei Punkte ran, ehe Aike Bensmann einen wichtigen Dreier zum 82:76 traf. Dies war die Entscheidung. In den letzten Minuten brachte die TSG den Sieg dann im Stile einer Spitzenmannschaft ins Ziel. Dabei führten die Ravens 39 von 40 Minuten. Vito Barbarosa gelangen sieben Ballgewinne.

Reynoso stellte zufrieden fest: »Wir werden mit jeder Woche besser und wollen nächste Woche zuhause nachlegen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass Lino nicht zu lange ausfällt.« (GEA)