Trainerwechsel bei den Frauen des TSV Sondelfingen: Oliver Kuhn am Ruder

REUTLINGEN. Die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Sondelfingen hören für den Rest der Saison auf die Kommandos von Oliver Kuhn. »Die Sondelfinger Verantwortlichen haben mich bearbeitet und überredet«, berichtet der 57-Jährige, der im Besitz der Fußball-Lehrer-Lizenz ist. Sondelfingen rangiert mit 15 Punkten aus acht Spielen auf Platz drei.

Der neue Sondelfinger Trainer Oliver Kuhn trifft am Sonntag mit den TSV-Frauen im Landesliga-Bezirks-Derby auf den FC Engstingen. FOTO: VERBAND Der neue Sondelfinger Trainer Oliver Kuhn trifft am Sonntag mit den TSV-Frauen im Landesliga-Bezirks-Derby auf den FC Engstingen. FOTO: VERBAND

Zu Saisonbeginn präsentierten die Sondelfinger Denis Videc als neuen Trainer. Nach der 1:6-Pleite beim Spitzenreiter TSV Lustnau trennte sich der Verein vom ehemaligen Spieler der Young Boys Reutlingen in »beiderseitigem Einvernehmen«, wie der Club mitteilte. Im nächsten Spiel gegen den SV Granheim trug Diogo Neto die Verantwortung. Nun fungiert Neto als »Co« von Kuhn.

Kuhn arbeitet hauptberuflich seit 20 Jahren als Stützpunkt-Koordinator des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Davor war er für den Württembergischen Fußballverband (WFV) tätig. Seine ersten Erfahrungen als Coach sammelte der ehemalige Verbandsligaspieler als Co-Spielertrainer beim damaligen Landesligisten TuS Metzingen. Danach trainierte er ein Jahr den VfL Pfullingen in der Bezirksliga und war im Jugendbereich beim TV Unterhausen, VfL Pfullingen und SSV Reutlingen im Einsatz. (kre)