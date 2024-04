Tübinger Elfmeter-Fluch

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSC Tübingen setzt seinen guten Lauf in der Fußball-Bezirksliga fort und bezwingt am Mittwochabend die Spielgemeinschaft Dettingen/Glems mit 5:1 (3:0). Für das Team von Trainer Steven Trevallion war es der sechste Sieg in den vergangenen sieben Spielen.

Zufrieden war der Coach mit der Leistung seines Teams nur teilweise. Seine Elf startete nämlich denkbar schlecht in die Partie. Einen Strafstoß in der ersten Minute schoss Markos Chatziliadis am linken Pfosten vorbei. »Ich weiß nicht, was diese Saison los ist«, sagte der Coach zu einem von zahlreichen vergebenen Versuchen vom Punkt. »Ich wechsle mich für die Elfmeter langsam selbst ein«, scherzte er. Doch danach ging es in einem »Kampfspiel« bergauf. Nach einer Flanke machte Chatziliadis sein Missgeschick wenige Minuten später gut und eröffnete eine »sehr gute erste Halbzeit«, zu deren Ende Tübingen mit 3:0 führte. Und auch vom Punkt ging es dann. Yasin Meral (12.) machte es besser und traf sicher.

Die ersten 20 Minuten nach der Pause »verschlief« sein Team etwas, meinte Trevallion. Das spielte aber keine Rolle, denn der SSC war »klar überlegen« und brachte die hart geführte Begegnung ins Ziel. »Es war kein schönes Match, es gab viele Fouls, ich bin froh, dass wir jetzt nach Hause fahren können«, meinte der Trainer nach den 90 Minuten. Einige seiner Kicker trugen kleine Verletzungen davon, deshalb fühle sich der Erfolg »gut«, aber »nicht wie ein geiler Sieg an.« Er sei froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. (kil)