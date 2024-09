SV Walddorf pennt vor der Pause

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SV Walddorf musste sich im Nachholspiel gegen den TSV Mähringen mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden begnügen, hat aber wieder die Tabellenführung in der Reutlinger Fußball-Kreisliga A übernommen. »Das war ein gerechtes Remis«, urteilte Mähringens Trainer Uli Ruoff. »Walddorf hatte mehr Spielanteile, wir die klareren Chancen«. Walddorfs Coach Sven Pichler schloss sich dem Urteil von Ruoff in vollem Umfang an: »Das 2:2 geht in Ordnung. Wir haben viel investiert, aber Mähringen hat in der Offensive viel Qualität.« Nachdem Luis Armbruster (3. Minute) den Bezirksliga-Absteiger in Führung brachte, habe sein Team »die letzten Minuten vor der Pause verpennt«, ärgerte sich Pichler. Die Quittung: Christoph Bertram und Dominik Schäfer brachten Mähringen innerhalb von zwei Minuten mit 2:1 in Führung. Dass Mähringen nicht als Sieger vom Platz ging, lag auch an den Paraden von SVW-Keeper Jannik Schülzle.

Sechs Spiele, null Siege, Tabellenletzter – »das hatten wir uns anders vorgestellt«, sagt Bernd Seifried, der Sportliche Leiter des Tübinger A-Ligisten SGM Mössingen/Belsen. Gestern zog das Team von Trainer Martin Wagner beim TSV Dettingen/Rottenburg mit 1:2 (1:2) den Kürzeren. Die Leistung, so Seifried, sei »in Ordnung« gewesen, »allerdings werden derzeit unsere Fehler gnadenlos bestraft«. Defizite hat Mössingen/Belsen vor allem in der Defensive. »Wir stehen nicht stabil und kassieren deshalb drei Gegentore pro Spiel«, stellt Seifried fest. (kre)