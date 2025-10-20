SV Nehren unterliegt dem Tabellenführer

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. In der Fußball-Landesliga hat Tabellenführer SG Empfingen das Spitzenspiel beim SV Nehren vor 250 Zuschauern mit 2:0 (1:0) gewonnen. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Alexander Eberhardt auch im elften Saisonspiel ungeschlagen. Empfingen führt die Tabelle mit 29 Zählern vor der TSG Balingen II mit 26 Punkten an. Die Steinlachtäler sind mit 25 Zählern nun Dritter. Grund zum Feiern gab es in Nehren trotzdem: Im Vorspiel hat der SV Nehren II das Derby gegen den TSV Gomaringen II in der Kreisliga B6 mit 2:1 siegreich gestaltet und ist damit weiter Tabellenführer.

Die Zuschauer sahen ein Spiel auf Augenhöhe. »Wir sind Empfingen sehr hoch angelaufen und haben viel Druck erzeugt«, berichtete Nehrens Trainer Pedro Keppler. Mit der ersten Chance gingen die Gäste jedoch mit 1:0 in Führung. Matthias Stüber verwandelte in der 42. Minute einen Freistoß aus 25 Metern über den Innenpfosten ins Tor. »Das hat er natürlich gut gemacht«, so Keppler.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte der SV Nehren ein paar gute Chancen, ein Tor sollte aber nicht fallen. »Defensiv war Empfingen schon gut«, musste Keppler anerkennen. Pascal Schoch erzielte nach 69 Minuten mit seinem siebten Saisontor den 2:0-Endstand. Der Torjäger legte den Ball aus kurzer Distanz an Michael Geiger im Nehrener Tor vorbei. (tob)