SSV Reutlingen – Bietigheim-Bissingen 0:2 zur Halbzeit

45. Minute Halbzeit. Wenn es so weitergeht, wie in den letzten 20 Minuten, dann wird es heute schwer noch Punkte zu holen. Es fehlt an Ideen, aber auch ein Aufbäumen der Spieler auf dem Platz ist nicht zu sehen. Mal schauen, welche Worte Maik Stingel in der Kabine findet.

43. Minute Im Spiel nach vorne fehlt es an Ideen. In den letzten 20 Minuten wurde es kaum noch gefährlich.

43. Minute Der unbedingte Wille, das Spiel zu drehen, ist beim SSV noch nicht zu erkennen.

39. Minute Founes nimmt sich ein Herz und setzt sich im Zentrum gegen drei Bissinger durch. Der Pass aber gerät zu kurz.

38. Minute Den nutzt aber der Gegner. Nach der Abwehraktion kontert der FSV. Den Ball hält Piu.

37. Minute Nach längerer Zeit der SSV mal wieder vorne. Eckball!

Wechsel beim SSV Reutlingen

36. Minute Das ist ein Zeichen. Stingel nimmt Djermanovic früh vom Platz und bringt den defensiveren Ole Deininger.

34. Minute Selbes Bild: Der SSV baut hinten behäbig auf. Bissingen wartet, steht kompakt und hofft auf Konterchancen.

29. Minute Vorne verpasst Kasiar nach scharfer Flanke von Gorgoglione den Ball um eine Fußspitze.

Tor für Bietigheim-Bissingen

26. Minute Oh nein! Abwehrchef Jäger wehrt eine Flanke ins eigene Tor ab. Dabei war Piu auch da! Das ist sehr bitter. Der SSV schlägt sich jetzt wieder selbst.

Tor für Bietigheim-Bissingen

23. Minute Das war zu einfach! FSV-Angreifer Kenniche zieht aus 20 Metern ab. Der Ball schlägt unhaltbar im unteren Eck ein.

22. Minute Ballverlust Trianni. Der Offensivkünstler ist heute noch nicht im Spiel. Immer wieder unglückliche Aktionen.

21. Minute Bissingen lässt den SSV hinten ruhig aufbauen. Gefährlich wird es aber nicht, wenn sich die drei Verteidiger den Ball zuspielen...

19. Minute Zum Glück war der Angriff von Bissingen abseits. Kennich wäre frei durch gewesen. Piu aber wahr auch wieder hellwach.

16. Minute Suuuper-Parade von Enrico Piu nach einem Kopfball aus 5 Metern! Wahnsinn! Die Reutlinger Flanke im Gegenzug ist zu ungenau.

14. Minute Wieder spielt Reutlingen den FSV mit schönen Ballstafetten schwindelig. Der aufgerückte Staiger schießt aus der zweiten Reihe. Gefährlich, aber der Torwart hält.

13. Minute Wie gegen Villingen scheint der SSV jetzt das Spiel zu kontrollieren.

11. Minute Gute Möglichkeit für Reutlingen. Der SSV spielt den FSV um den Strafraum herum schwindelig. Nach einer Flanke von Gorgoglione verpasst Kasiar vor dem Tor nur knapp den Ball.

9. Minute Trianni und Gorgoglione setzen sich auf dem Flügel durch, die Flanke findet im Strafraum aber keinen Abnehmer. Der SSV attackiert den Gegner heute früh. Will den Ball unbedingt selbst haben.

8. Minute Harmloser Schuss vom FSV. So wird das nichts. Enrico Piu hält den Bal fest.

6. Minute Freistoß für den SSV. Satter Schuss von Gorgoglione, der aber zu zentral ist und den FCV-Keeper vor keine Probleme stellt.

5. Minute Der SSV kommt über Gorgoglione und Djermanovic gefährlich vor Tor. Der Schuss wird aber geblockt.

3. Minute Erster Reutlinger Schussversuch. Nach einer Ecke von Trianni zieht Jäger aus dem Rückraum ab. Der Versuch wird aber geblockt.

2. Minute Erster blöder Ballverlust von Reutlingens Djermanovic. Bietigheims Abschluss ist aber viel zu harmlos.

1. Minute Bietigheim-Bissingen stößt an. Der Ball rollt im Stadion an der Kreuzeiche. Jetzt gilt's für den SSV!

Aufstellungen Beim SSV rückt für Onesi Kuengienda Roman Kasiar in die Startelf. Sonst vertraut Maik Stingel dem Personal, das er auch gegen Villingen ins Rennen schickte.

Personal SSV-Trainer Maik Stingel betont, dass mit dem Ausfall von Denis Lübke, Tom Schiffel und Marco Gaiser zurzeit drei wichtige Führungsspieler fehlen, die der jungen Mannschaft in schwierigen Situationen auf dem Platz definitiv helfen würden. Gegen Villingen musste außerdem Offensivmann Riccardo Gorgoglione angeschlagen ausgewechselt werden. Dafür gab Onesi Kuengienda sein Startelf-Comeback. Spannend wird sein, ob der erfolgreichste SSV-Torschütze der jüngsten Vergangenheit auch gegen Bietigheim-Bissingen wieder von Beginn an ran darf. Seine Leistung gegen Villingen kommentiert Stingel als »bemüht, aber nicht immer glücklich«.

Ausgangslage Ein Sieg gegen den unmittelbar vor dem SSV Reutlingen liegenden FSV 08 Bietigheim-Bissingen (Platz 12) ist für den SSV Reutlingen nach zwei Niederlagen in Folge extrem wichtig, um wieder ein wenig Abstand auf die hinteren Plätze herzustellen. Auch täte der Mannschaft von Trainer Maik Stingel ein Erfolgserlebnis gut, nachdem der SSV gegen den Tabellenzweiten Villingen einen guten Auftritt hingelegt hatte, sich durch individuelle Fehler gepaart mit etwas Pech aber um Punkte brachte. Von einer Krise will Stingel vor dem Spiel gegen Bietigheim nicht sprechen. »Das sind wir noch weit von entfernt«, betont er. Weiterhin habe er volles Vertrauen in sein Team und will nun an die positiven Ansätze anknüpfen und das Ruder herumreißen.