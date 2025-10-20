SSC Tübingen verliert und beklagt drei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

NAGOLD. Die Landesliga-Fußballer des SSC Tübingen zogen beim Aufstiegsaspiranten VfL Nagold mit 1:3 (0:1) den Kürzeren. »Nagold war unser bisher stärkster Gegner und hat in einem guten Spiel verdient gewonnen«, berichtet SSC-Trainer Steven Trevallion, dessen Team in den zurückliegenden sieben Spielen sechs Niederlagen kassierte. »Wir haben gut mitgehalten, aber die ersten beiden Gegentore waren Geschenke«, so Trevallion. Was ihn am meisten beunruhigt: Mit Lars Lack, Markos Chatziliadis und Tim Parthenschlager mussten drei Leistungsträger verletzungsbedingt raus. (kre)