SSC Tübingen kassiert drei Gegentore in 14 Minuten

TÜBINGEN. »Wenn man vier Gegentore kassiert, kann man nicht gewinnen«, stöhnte Trainer Steven Trevallion. Die Landesliga-Fußballer des SSC Tübingen mussten sich dem Tabellendritten TSG Balingen II mit 3:4 (1:1) geschlagen geben. Der SSC, der vergangene Saison in souveräner Manier die Meisterschaft in der Bezirksliga Alb holte, rutscht nach einem guten Saisonstart mit neun Punkten aus den ersten fünf Begegnungen immer tiefer in den Tabellenkeller. In den zurückliegenden sechs Spielen gab es einen Sieg und fünf Niederlagen.

»In den ersten 20 Minuten waren wir nicht gut, da hatten wir keinen Zugriff«, ließ Trevallion die Partie Revue passieren. Die zweiten 20 Minuten seien »sehr gut« gewesen. Ali Hamdar traf zum 1:1 und kurz nach dem Seitenwechsel brachte Co-Spielertrainer Lars Lack den SSC mit 2:1 in Führung. Danach setzte es drei Gegentore in 14 Minuten. »Wir müssen jede Woche mit einer anderen Abwehrformation antreten«, sieht sich Trevallion ständig zu Umstellungen gezwungen. (kre)