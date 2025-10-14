Sondelfinger Frauen feiert, weil Joker Sautter sticht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fünf Spiele, ein Punkt auf dem Konto, Tabellenvorletzter – die Fußballerinnen des TV Derendingen kamen in der Verbandsliga schlecht aus den Startlöchern. »Wir bleiben ruhig«, betont Trainer Michael Mang, fügt aber hinzu: »Am Sonntag spielen wir zu Hause gegen Musbach. Es wird langsam Zeit für den ersten Sieg.« In der Partie bei der SG Altheim zog der Oberliga-Absteiger mit 3:4 (1:3) den Kürzeren. Nach 19 Minuten lag Derendingen bereits mit 0:3 im Hintertreffen. »Da kamen wir immer einen Schritt zu spät«, so Mang. Danach habe sich sein Team ins Spiel hineingekämpft, zu einem Happy End kam es jedoch nicht.

Ein Happy End feierte dagegen Landesligist TSV Sondelfingen. Dank Joker Louisa Sautter. Sie wurde von Trainer Denis Videc in der 85. Minute eingewechselt – und erzielte in der dritten Nachspielminute das Siegtor. Letztlich gewann der TSV Sondelfingen beim SV Renhardweiler mit 3:2 (2:1) und bleibt dem Spitzenreiter TSV Lustnau auf den Fersen. Am Sonntag (13 Uhr) kommt es in Lustnau zum Topspiel gegen Sondelfingen. Die Sondelfingerinnen gerieten in Renhardsweiler nach vier Minuten in Rückstand, schossen jedoch bis zur zwölften Minute eine 2:1-Führung heraus. Jule Bieber verwandelte zwei Strafstöße.

Der TSV Lustnau setzte sich beim FC Blau-Weiß Bellamont mit 4:1 (3:0) durch. »Die erste Halbzeit war herausragend«, lobte Lustnaus Tainer Frieder Erne seine Schützlinge. Leonie Weber nach Zuspiel von Kim Priesnitz, Tanaya Betz nach einer Kombination mit Weber und Hannah Guhl sowie Angelika Oswald trafen. Dazu kam ein Eigentor von Bellamont.

Der punktlose Aufsteiger FC Engstingen verlor beim SV Oberreichenbach mit 1:4 (1:3). Bitter für Engstingen: Zwischen der 14. und 17. Minute setzte es drei Gegentore, ehe Lena Winkler mit einem sehenswerten Treffer verkürzte. Nun peilen die Engstingerinnen am Mittwoch (19.30 Uhr) beim SV Unterjesingen den ersten Saisonsieg an. (kre)