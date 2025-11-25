Sondelfinger Ausfälle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Not wird immer größer. Den Derendinger Fußballerinnen droht der Absturz von der Ober- in die Landesliga. Nach der Vorrunde in der Verbandsliga stehen für den TVD zwei Punkte zu Buche. Tabellenletzter. Gegen den Drittletzten TV Jebenhausen musste sich das Team von Trainer Michael Mang mit 2:4 (0:3) geschlagen geben. Nach einem 0:4-Rückstand sorgte Jule Schäfer mit zwei Toren in der Schlussphase lediglich noch für Ergebniskosmetik.

»Wir haben nicht gut gespielt«, stellte Sondelfingens Trainer Oliver Kuhn nach der 0:2 (0:1)-Niederlage des Turn- und Sportvereins in der Frauen-Landesliga gegen den SV Oberreichenbach fest. Sondelfingen rangiert damit weiterhin auf Platz drei. Die Sondelfingerinnen hätten bereits in der ersten Minute in Führung gehen können, doch Luisa Franzmann scheiterte mit einem Strafstoß an Torhüterin Paulin Kappler. Schmerzlich vermisst wurde bei Sondelfingen Torjägerin Anna Grüninger, die sich im Spiel gegen den FC Engstingen einen Kreuzbandriss zuzog und in dieser Runde nicht mehr mitmischen kann. Gegen Oberreichenbach fiel zudem nach dem Warmmachen kurzfristig Anastasia Raudtsepp aus.

Landesliga-Spitzenreiter TSV Lustnau hat eine perfekte Vorrunde absolviert: Elf Spiele, elf Siege, 51:5 Tore, zwölf Punkte Vorsprung auf den Zweiten SV Deuchelried, der am Sonntag in Lustnau zu Gast ist. Gegen den FC Engstingen setzte sich Lustnau 7:0 (1:0) durch. Engstingen verzeichnete die erste Chance (11.), danach hatte der Spitzenreiter alles im Griff und zeigte phasenweise sehenswerte Kombinationen. »Wir brauchten etwas Anlauf, aber dann lief es. In der zweiten Halbzeit haben wir herausragend gespielt«, sagte Lustnaus Trainer Frieder Erne. (kre)