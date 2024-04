So spielten die Teams in der A-Liga Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. In der Fußball-A-Liga Tübingen gab es, seit geraumer Zeit, das erste Erfolgserlebnis für die SGM Talheim/Öschingen. Mit einem überzeugenden 4:1 (3:0)-Erfolg über den Tabellennachbarn Spvgg Bieringen bringt die SGM wieder drei Zähler mehr zwischen sich und die Abstiegszone. Vor allem in der ersten Viertelstunde zeigten die Talheimer ein für die bisherige Rückrunde völlig ungewohntes Gesicht und schenkten dem Gegner gleich drei Tore ein.

Lob für Keeper Kevin Knecht

»Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten aggressiv sein und eng in die Zweikämpfe gehen«, beschrieb Spielertrainer Felix Wurster den Matchplan. »Wir wollten unsere Chancen nutzen und hinten wenig Fehler machen.« Zwar hatten die Bieringer auch ihre Chancen und hätten bis zur Halbzeit das eine oder andere Tor erzielen können, »doch entweder hat unser Keeper Kevin Knecht überragend gehalten, oder die Möglichkeiten wurden kläglich vergeben«, berichtete Wurster weiter und ergänzte: »Endlich. Ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir haben unser Glück erzwungen und haben eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt. Und vorne können wir wieder auf Simeon Müller bauen.«

Etwas Unglaubliches spielte sich zwischen dem SV Wendelsheim und dem TSV Gomaringen II ab. Der akut abstiegsbedrohte TSV zeigte 60 Minuten lang eine grandiose Vorstellung beim Tabellensechsten, führte komfortabel mit 4:0, als das passierte, was Trainer Kann Wehrle seit Beginn der Rückrunde monierte. Innerhalb einer halben Stunde kassierten die Gomaringer vier Tore und mussten sich mit einem 4:4 (2:0) begnügen.

»Natürlich ist so ein Ergebnis erstmal bitter – vor allem nach einer Vier-Tore-Führung«, meinte Wehrle. »Doch alles in allem bin ich mit der Leistung der Jungs zufrieden. Wir haben auswärts bei einem sehr starken Gegner Mut bewiesen und unsere Tore gemacht. Am Ende können wir mit diesem Punktgewinn sogar fast zufrieden sein, weil die Wendelsheimer noch das Siegtor hätten schießen können.« Die SGM Mössingen/Belsen gewann indes die Partie gegen den TSV Hagelloch mit 3:2. Damit setzt sich die SGM weiter im oberen Mittelfeld fest. (ric)