So spielten die Teams der A-Liga-Münsingen - vier Teams voll im Rennen

MÜNSINGEN. In der Fußball-A-Liga Münsingen spitzt sich der Aufstiegskampf langsam zu. Einer der Anwärter, der FC Sonnenbühl, löste seine Aufgabe mit Bravour und schlug den SV Würtingen mit 3:0 (1:0). »Der Sieg heute war sehr wichtig«, meinte Sonnenbühls Trainer Sascha Flaig. »Wir haben eine starke Reaktion auf das schwache Spiel gegen Hülben gezeigt.« Auf die Frage, wie Flaig sein Team im Kampf um die vorderen Plätze sieht, gab er sich selbstbewusst: »Ich denke, dass Upfingen der Favorit auf Platz eins ist, aber den Platz dahinter wollen wir am Ende der Saison innehaben.«

Das Überraschungsteam vom SV Lautertal holte sich mit einem souveränen 2:0 (1:0)-Erfolg über den FC Engstingen den dritten Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause. Spielertrainer Pascal Maier war dementsprechend voll des Lobes: »Wir treten im Moment sehr geschlossen auf, sind griffig in den Zweikämpfen und setzen unsere Gegner unter Druck – das macht uns zurzeit so stark. Das war ein wichtiger und verdienter Sieg.«

Wilde Begegnung

Eine wilde Begegnung entwickelte sich beim 5:4 (2:3) zwischen der SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten und der SGM Steinhilben/Trochtelfingen, bei dem die siegreichen Steinhilber letztlich einen 2:4-Rückstand drehten. »Spielerisch war es nicht sehenswert. Viele lange Bälle und ein schwieriges Geläuf«, meinte Steinhilbens Spielleiter Jan Burkhart. »Es war ein Hin und Her, doch der eingewechselte Darian Radu konnte die Partie zu unserem Gunsten drehen.« Auch bemerkenswert: Nico Wittner verwandelte einen aberwitzigen Freistoß aus 45 Metern. Mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Römerstein setzte die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten ihren Lauf fort und bleibt in der Rückserie ungeschlagen. Trainer Ralf Tress wirkte zufrieden: »Wir haben den Gegner unter Druck gesetzt und gingen früh mit zwei Toren in Führung. Danach verwalteten wir das Spiel und ließen kaum noch Chancen zu.« (ric)