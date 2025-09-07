Sieg der Young Boys Reutlingen: Ganz im Stile einer Spitzenmannschaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer soll diese Mannschaft stoppen? Auch im fünften Verbandsliga-Spiel, beim 3:1 (0:0)-Erfolg am Sonntag gegen die SF Dorfmerkingen, haben die Young Boys Reutlingen den Platz als Sieger verlassen. Und auch im fünften Spiel in Folge musste die Mannschaft von Trainer Volker Grimminger wieder einige schwierige Phasen überstehen und spielte die Sterne nicht vom Himmel. Klar ist: Die Reutlinger sind nach wie vor noch nicht an ihrem Leistungslimit angekommen. Und trotzdem grüßen sie ohne Punkteverlust von der Tabellenspitze, weil sie eben diese dreckigen Siege einfahren. Auch das zeichnet Spitzenmannschaften aus.

Das hat sich inzwischen auch bis ins 130 Kilometer entfernte Dorfmerkingen rumgesprochen. »Wir wussten, dass wir auf eine sehr, sehr gute Mannschaft treffen, die um den Aufstieg spielen will und auch muss, wenn man sich den Spielerkader anschaut«, betonte Gäste-Coach Stefan Schill nach der Partie. Interessant: Der 39-Jährige und Grimminger kennen sich noch aus gemeinsamen Tagen beim VfB Stuttgart.

Das spielte nach 88 Minuten am Sonntag aber keine Rolle mehr. Beide Coaches lieferten sich nach einer Tätlichkeit von Yamoussa Camara gegen Young-Boys-Angreifer Adil Iggoute, die mit der Roten Karte geahndet wurde, einen lauten verbalen Schlagabtausch. Nach der hitzigen Schlussphase wurde aber wenige Minuten später auf der Pressekonferenz schon wieder gewitzelt.

Grimminger-Lob für Marco Gaiser

Gesprochen wurde über ein ultra-intensives Verbandsliga-Spiel. »Dorfmerkingen ist eine der männlichsten Mannschaften der ganzen Liga. Ich komme aus der Gegend und weiß, dass da harte Burschen herkommen«, sagte Grimminger. Die tief verteidigenden und schnell umschaltenden Ostälbler verlangten seinen Jungs alles ab. Dorfmerkingen war ein brockenharter Gegner, an dem sich die Reutlinger, bei denen sich immer wieder kleine Fehler oder technische Unsauberheiten einschlichen, vor allem in Hälfte eins schmerzhaft die Zähne ausbissen. Eine Pausenführung für die pyhsisch starken Gäste war möglich. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Marko Drljo nach 23 Minuten eine Top-Gelegenheit für die Hausherren vergab.

»Das war ein hart, hart, hart erarbeiteter Sieg«, bilanzierte der Young-Boys-Coach emotional geschafft. Marco Gaiser hatte die Grimminger-Elf fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff mit einem sehenswerten Schuss im Strafraum in Führung gebracht. Der Zugang vom SSV Reutlingen, der in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde, war gegen Dorfmerkingen bärenstark. Der 32 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler zeigte: Wenn er fit ist, dann kann er ein Unterschiedsspieler in der Verbandsliga sein. Grimminger verteilte ein großes Lob an seinen erfahrenen Schützling: »Überragend. Man merkt, dass er schon höherklassig gespielt hat. Alleine wie er den Ball annimmt. Marco ist so extrem spielintelligent, bringt eine große Wucht mit und weiß ganz genau, was er auf dem Feld tut.«

Knoten bei Ante Galic platzt

Nur fünf Minuten später hörten die 330 Zuschauer im Medica-Logistik-Park plötzlich einen lauten Knall. Das hatte aber keinen besorgniserregenden Grund. Vielmehr ist der Knoten bei Young-Boys-Angreifer Ante Galic in der 55. Minute endgültig geplatzt, nachdem der 30-Jährige in den bisherigen vier Ligaspielen nicht getroffen hatte. Galic erzielte nach schöner Flanke von Thomas Diescher noch schöner per Kopf das 2:0. Es war die Erlösung für den Stürmer, aber auch die Entscheidung in dieser umkämpften Begegnung?

Nein, weil Daniel Nietzer in der 64. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Danach drohte das Spiel kurzzeitig zu kippen. Mit großem Willen und der letzten Entschlossenheit warfen sich die Reutlinger aber in jeden Zweikampf und meisterten diesen Stresstest. Auf der anderen Seite sorgte in der 87. Minute ein platzierter Fernschuss des eingewechselten Savas Ioannidis zum 3:1 für die endgültige Entscheidung.

Abschließend wird die Einstiegsfrage an den Coach weitergereicht. Wer soll die Young Boys stoppen, wenn sie solch schwierige Duelle regelmäßig auf ihre Seite ziehen? Und was passiert, wenn die Reutlinger mal an ihre absolute Leistungsgrenze kommen? »Wenn wir das, was wir wollen, auf den Platz bringen und uns nicht immer wieder selber in die Bredouille bringen, können wir uns fast nur selber schlagen«, betont Grimminger, ergänzt jedoch: »Wir genießen die aktuelle Situation, sind aber immer noch nicht der absolute Top-Favorit. Auch wenn das sieben oder acht Trainer gesagt haben.« (GEA)