SGM Dettingen/Glems marschiert vorneweg

REUTLINGEN. Bislang führt in der Bezirksliga kein Weg an der SGM Dettingen/Glems vorbei. Spitzenreiter und nach dem 3:2-Sieg beim TSV Gomaringen weiterhin ungeschlagen. »Ich weiß, was in der Mannschaft steckt«, stellt Trainer Tiberiu Vanca fest. Zunächst aber ging Gomaringen in Führung - Maik Sparka (6. Minute) traf früh. Doch der Schlüssel zum Erfolg der Dettinger Mannschaft liegt in der Erfahrung. Die Gäste blieben ruhig und warteten auf ihre Gelegenheit. Kurz vor der Pause glich dann Fabian Schuster aus. Im zweiten Durchgang belauerten sich beide Mannschaften und waren vor allem um Fehlervermeidung bemüht. Letztlich aber überwog der Druck der Gäste und Daniel Schairer ebnete per 2:1 den Weg für die SGM. »Wir wollten ohne Gegentor bleiben, aber die Art und Weise, wie wir zurückgekommen sind, macht mich stolz«, so Vanca, der hinzufügte: »Es ist noch früh, aber wenn wir konsequent bleiben, können wir unter den besten Zwei landen.«

SG Reutlingen überzeugt auf ganzer Linie

Ebenfalls richtig gut unterwegs ist bislang die SG Reutlingen, die dank des 4:1-Sieges beim SV Walddorf mit acht Punkten auf Rang zwei steht. »Wir sind sehr zufrieden mit dem Start, die Punkte geben uns ein Polster nach hinten. Aber auch die Chance, uns vorne ein wenig festzusetzen«, ordnete Spielertrainer Zvonimir Kvesic ein. Dabei tat sich die SG in Walddorf trotz der Führung zunächst schwer. Zur Pause korrigierte Kvesic - mit Erfolg. »Wir standen in der zweiten Hälfte hinten deutlich kompakter und hatten gute Umschaltmomente«, so der Coach, der die Saisonziele klar formuliert. »Wir peilen einen Platz zwischen fünf und sieben an. Die Liga ist so ausgeglichen, dass jeder Dreier gut tut«.

Die U23 des VfL Pfullingen hat ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Hübner gewann mit 3:1 gegen den Aufsteiger TSV Sickenhausen. »Am Ende geht der Sieg in Ordnung, aber Kompliment an den TSV Sickenhausen, der uns viel abverlangt hat«, so Hübner. Zunächst brachte Elias Lachenmann den VfL in Führung. Aus einer eigenen Ecke lief der VfL in einen Konter, den die Sickenhäuser perfekt abschlossen und auf 1:1 durch Paul Prochiner stellten. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Im zweiten Durchgang stellte der VfL um und bekam die langen Bälle der Gäste besser in Griff. In der Folge wurde Pfullingen stärker, ließ aber im Abschluss die Konsequenz vermissen. Ein Foulelfmeter, verwandelt von Marvin Krüger, ebnete kurz vor Schluss den Weg zum Sieg. »Die Mannschaft hat unglaublich viel Potenzial, aber es fehlt ein Stück weit noch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen. Das muss sich entwickeln«, erklärte der Coach.

Genkingen sucht weiter die Form

Der Vorjahresvize TSV Genkingen ist weiter auf der Suche nach seiner Form. Die Mannschaft von Marco Knoll unterlag dem SV 03 Tübingen mit 3:6. »Wir haben im letzten Jahr sicher auch stellenweise über unsere Verhältnisse gespielt, wir müssen schauen, wo wir herkommen«, sagte Knoll. Dabei ging seine Elf zunächst mit 2:0 in Führung. Doch der SV 03 konterte binnen zehn Minuten und stellte dank des Doppelpacks von Moubinou Saliou und dem Treffer von Yassine Messaoudi auf 3:2. In einer vollkommen wilden ersten Halbzeit glichen die Gastgeber aber zunächst wieder aus - Daniel Saur traf für die Genkinger. Die Antwort folgte abermals prompt, wieder waren es Saliou und Messaoudi, die noch vor der Pause zum 5:3 trafen. »Der SV 03 hat einen riesen Sprung gemacht, die Mannschaft ist deutlich stärker«, lobte Knoll, dessen Mannschaft im zweiten Durchgang nicht mehr zurückkam. »Wir haben aktuell zu viele Urlauber und können nicht in voller Stärke trainieren, das schwächt uns«, so Knoll.

Aufsteiger TSG Upfingen hat seinen zweiten Saisonsieg beim 3:2-Sieg gegen den TSV Hirschau eingefahren. Hiirschau agierte vor allem mit langen Bällen, richtig gefährlich wurde der Titelaspirant aber nicht. Ganz anders Sven Endler, der per Dreierpack nahezu im Alleingang den Hirschauern den Zahn zog. Hirschau wartet damit weiter auf den ersten Dreier. (GEA)