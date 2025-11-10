SGM Bronnen holt Punkt in Unterzahl

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD SAULGAU. Die SGM Bronnen/Neufra holt in der Kreisliga A (Bezirk Oberschwaben) beim 2:2 im Topspiel gegen den SV Braunenweiler einen Punkt. »Wir haben Moral bewiesen und in Unterzahl einen Zähler geholt«, zeigte sich Trainer Salih Gencer den Umständen entsprechend zufrieden. »Es war mehr drin, aber wir nehmen diesen Punkt gerne mit.« Die SGM Alb-Lauchert tat sich gegen den FC Inzigkofen schwer, gewann aber mit 1:0. »Wir waren sehr lange klar überlegen, haben uns aber nicht belohnt«, meinte Coach Florian Lohmüller. »Ich hoffe, wir haben unsere Negativserie so langsam überwunden.« (ric)