SF Dußlingen kommen immer besser auf Touren

DUSSLINGEN. Der Aufsteiger SF Dußlingen kommt in der Tübinger Kreisliga A immer besser auf Touren. Das Team um Spielertrainer Mario Lukic ließ mit einem 3:1-Erfolg gegen den bisherigen Zweiten SGM Poltringen/Pfäffingen aufhorchen. »Das war ein hochverdienter, nie gefährdeter Sieg«, berichtete Lukic. »Wir sind jetzt definitiv in der A-Liga angekommen mit unserem breiten, guten Kader«, sieht Lukic guten Mutes in die Zukunft. Der Spielertrainer selbst zeichnete sich als zweifacher Torschütze aus und steht nun mit sechs Erfolgen zu Buche. Bitter für Dußlingen: Torhüter Jan Breuning wurde in der 77. Minute wegen einer angeblichen Notbremse mit der Roten Karte bedacht. »Jan hat klar den Ball gespielt«, meinte Lukic.

Die SGM Mössingen/Belsen ist nach dem 6:0 gegen Schlusslicht TSV Ofterdingen II Tabellenzweiter. Khalil Mansour, Sertan Seferoglu und Mansur Yildiz erzielten je zwei Tore. (kre)