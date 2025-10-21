Punkt beim Spitzenreiter: A-Junioren des SSV Reutlingen mit starker Willensleistung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen warten in der Oberliga auch nach sechs Spielen auf den ersten Sieg (vier Unentschieden), doch die Formkurve zeigt steil nach oben. »Das war eine starke Willensleistung. Die Jungs haben einen super Job gemacht«, urteilte Trainer Maik Stingel nach dem 1:1 (0:1)-Remis beim Spitzenreiter SGV Freiberg. Nachdem zuletzt bei der 1:5-Pleite in Walldorf mächtig Sand im Getriebe war, präsentierte sich der SSV beim Titelaspiranten Freiberg in starker Verfassung. »Freiberg hatte Feldvorteile, wir haben aber wenig Chancen zugelassen und uns den Punkt vollkommen verdient«, sagte Stingel. Beim Reutlinger Ausgleichstor setzte sich Tim Riehle auf der Außenbahn stark durch, nach seiner Hereingabe scheiterte David Mladenovic an Freibergs Keeper Kim Bayer, dann war Maxim Kasatschok zur Stelle und drückte den Ball über die Linie.

Im Verbandspokal gewann der SSV in der ersten Runde beim Landesstaffel-Vertreter SGM Donzdorf/Reichenbach 6:0 (4:0). Niko Lucic erzielte drei Tore, zudem trafen Kjell Otterbach, Luis Gospodnetic und Elia Borgia.

In der A-Junioren-Verbandsstaffel erkämpfte sich der VfL Pfullingen beim Spitzenreiter SSV Reutlingen II ein 1:1 (0:1)-Unentschieden. Die Reutlinger gingen kurz vor dem Seitenwechsel in Führung, die Pfullinger glichen in der 88. Minute aus, als Danis Sehovic nach einer Ecke den Ball über die Linie drückte. Die ebenfalls in der Verbandsstaffel beheimateten B-Junioren des VfL Pfullingen zogen im Kellerduell gegen den SGV Freiberg mit 1:2 (1:2) den Kürzeren. »Wir können spielerisch unsere Optionen aktuell nicht auf den Platz bringen«, sagte Pfullingens Trainer Marcell Schubmann. Gianantonio De Bartolo erzielte für den Tabellenletzten Pfullingen das zwischenzeitliche 1:1.

Die Oberliga-B-Junioren des SSV Reutlingen gewannen bei der TSG Hoffenheim II mit 3:2 (1:1) und verbesserten sich auf Platz vier. Die SSV-C-Junioren siegten gegen den FSV Hollenbach mit 3:0 (2:0) und haben als Spitzenreiter nach sieben Spielen bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten SV Sandhausen. (kre)