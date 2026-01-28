Neuer Reutlinger Oberliga-Rivale? Aufregung um neue U21 des 1. FC Heidenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wie im vergangenen Jahr bekannt wurde, möchte der Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim zur Saison 2026/27 nach über zehn Jahren wieder eine zweite Mannschaft an den Start schicken. Bislang gingen alle fest davon aus, dass die U 21 vom Ostalb-Club in der Verbandsliga Württemberg loslegt. Doch nach GEA-Informationen könnte es in dieser Thematik nun zu einer überraschenden Wendung kommen. Die Heidenheimer U 21 will offenbar direkt in der Oberliga Baden-Württemberg auf Torejagd gehen und könnte damit ein neuer Konkurrent für den SSV Reutlingen werden.

Das bestätigte Sprecher Heiner Baumeister vom Württembergischen-Fußball-Verbands (WFV) auf GEA-Anfrage: »Der Verein kam mit dem Wunsch auf den WFV zu, nicht in der Verbandsliga zu starten, sondern in der Oberliga anzufangen.« Daraufhin habe man sich innerhalb einer Fachgruppe Spielleitung damit beschäftigt. »In der vergangenen Woche gab es eine Online-Videokonferenz und Anhörung der beteiligten Oberliga-Vereine. Da waren die meisten Vereine dabei.« Noch gebe es keinen Beschluss darüber, heißt es.

Karlsuher SC II musste 2024 in der Verbandsliga Nordbaden starten

Interessant: Auch der Zweitligist Karlsruher SC entschied sich vor zwei Jahren dazu, wieder eine zweite Mannschaft als Unterbau zu haben. Zur Saison 2024/25 musste der KSC II aber in der Verbandsliga Nordbaden anfangen, obwohl der Profi-Club mit seiner U 21 auch direkt in der Oberliga starten wollte. Das wurde damals jedoch von der Spielkommission abgelehnt. Doch wie ist es möglich, dass die Heidenheimer - anders als der KSC II - jetzt womöglich direkt fünftklassig anfangen könnten? Die Antwort: Weil sich die Zuständigkeiten geändert haben.

Dazu muss man wissen: Seit dieser Saison gibt es die neu gegründete Oberliga Baden-Württemberg GmbH als Träger der Liga. Dort gibt es eine Fachgruppe Spielbetrieb. Sie besteht gemeinsam aus den Spielleitern der drei Verbände Württemberg (Matthias Harzer), Baden (Rüdiger Heiß) und Südbaden (Arno Kiechle). WFV-Sprecher Baumeister erklärt: »Die drei Spielleiter erörtern nun gemeinsam dieses Thema und einigen sich auf Grundlage der Rückmeldung von den Oberliga-Verantwortlichen auf einen Vorschlag. Dieser dient der Gesellschafterversammlung, die aus den drei Präsidenten Württemberg (Matthias Schöck), Baden (Ronny Zimmermann) und Südbaden (Dr. Reinhold Brandt) besteht, zur Entscheidungsfindung.«

Gesellschafterversammlung der Oberliga Baden-Württemberg GmbH hat letztes Wort

Fakt ist: Die Gesellschafterversammlung der Oberliga Baden-Württemberg GmbH hat schlussendlich das letzte Wort in der Thematik um die zweite Mannschaft des 1. FC Heidenheim und nicht mehr wie in der Vergangenheit die einzelnen Verbände. Der erste Schritt war jedoch zunächst die Anhörung der Oberliga-Clubs. Darüber wie das Stimmungsbild ausfiel, ob dem Heidenheimer Wunsch, direkt in der fünften Liga zu starten, wollte der WFV aktuell keine Stellung beziehen.

»Wir möchten mit den beiden anderen Verbänden im Konsens eine Entscheidung treffen, die den Oberligisten und dem 1. FC Heidenheim gerecht wird«, betonte Baumeister. Nach GEA-Infos waren jedoch gleich mehrere Oberliga-Vereine überhaupt nicht begeistert davon, dass die Heidenheimer direkt in der Oberliga starten könnten. Denn das würde unter anderem wohl auch bedeuten, dass es in der kommenden Saison eine verschärfte Abstiegsregelung in der Oberliga Baden-Württemberg geben könnte. (GEA)