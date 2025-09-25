Miguel da Silva: Zurück zur alten Liebe TSV Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Als eine »große Herausforderung« verstand Miguel da Silva die Aufgabe, ab der laufenden Spielzeit den Bezirksliga-Absteiger TSV Eningen zu übernehmen. Dabei hätte sich der 36-Jährige auch in ruhigere Gewässer begeben können. In seinen zwei Jahren als Trainer der U 23 der Young Boys Reutlingen stieg er im ersten Jahr souverän in die A-Liga auf und erreichte in der zweiten Spielzeit nach einem furiosen Saisonstart sogar den vierten Platz. »Es waren tolle zwei Jahre bei den Young Boys. Damals als ich kam, haben mich die Jungs richtig heiß auf die Aufgabe gemacht, etwas zu erreichen. Es war eine tolle Zeit. Im vergangenen Winter merkte ich langsam, dass wir mit der Truppe bereits sehr am Maximum spielen«, berichtet da Silva.

Kurz nach der Winterpause nahmen die Eninger Kontakt zu ihm auf. »Als sich meine alte Liebe bei mir gemeldet hat, war für mich klar, dass das eine geile Aufgabe ist. Zwar war noch unklar in welcher Liga, aber der TSV Eningen ist schon mein Herzensverein.« So war der Transfer schon bereits kurz nach der Winterpause klar kommuniziert. Für Miguel da Silva ist es so etwas wie eine Heimkehr. Vor seinen zwei Spielzeiten bei den Young Boys, verbrachte er bereits sechs Jahre bei den Eningern.

Aufstieg als klares Ziel der Spieler

»Diese Zeit war sehr intensiv, ich habe viele Jahre gleichzeitig für die Erste gespielt und in der Jugend trainiert.« So begleitete der 36-Jährige einen kompletten Jahrgang als Coach bis in den Erwachsenenbereich. »Im vorletzten Jahr habe ich gemerkt, dass ich jeden Tag auf dem Sportplatz bin. Da habe ich das Kicken mit der Zeit immer weiter zurückgefahren und nur noch ausgeholfen.«

Weniger intensiv war diese Zeit für da Silva nicht. Denn kaum waren die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, absolvierte er den Basiscoach und die Trainer C-Lizenz. Im vergangenen Jahr startete er mit der B-Lizenz-Ausbildung. »Ich bin ein ehrgeiziger, leidenschaftlicher Trainer. Ich möchte immer das Maximum rausholen. Es gibt keinen Tag, an dem ich nichts mit Fußball mache. Taktische Elemente sind mir sehr wichtig, noch viel wichtiger ist aber: Leidenschaft, Leidenschaft, Leidenschaft«, betont da Silva.

Diese Werte dürfte er auch aktuell seinem TSV Eningen vermitteln, der nach großen Erwartungen nicht optimal in die neue A-Liga-Saison gestartet ist. Mit fünf Punkten aus fünf Spielen hinkt die Mannschaft dem eigenen Anspruch deutlich hinterher. »Unsere Spieler haben selber formuliert, dass der Aufstieg das Ziel ist, dem wollen wir natürlich nachkommen. Wir glauben daran, solange es rechnerisch noch möglich ist.«

Großer Umbruch im Sommer

Nicht zu vergessen ist, dass es bei den Eningern im Sommer einen großen Umbruch gab. Neben dem neuen Trainer sind elf Neuzugänge, darunter Top-Transfer Tim Jäth, zu verzeichnen. »Tim kannte ich schon lange, er war bei den Young Boys unter Vertrag und hat gemerkt, dass es ihm zu viel Aufwand wird. Deshalb hat er mich angerufen und gefragt, ob ich noch einen Co-Spielertrainer brauche.« Die Zusammenarbeit schätzt da Silva als »überragend« ein. Jäth nehme sich häufig vor allem junge Spieler zur Seite und bespreche Einzelheiten, das sei sehr wertvoll.

Nach bereits 16 Gegentoren, vor allem kurz vor Schluss, brauche es beim TSV jetzt wieder Positiv-Erlebnisse. »Die Klasse ist da, wir müssen jetzt einfach wieder die Sicherheit bekommen, Spiele über die Zeit zu bringen«, beton der Neu-Trainer. Sorgen um sein Team macht sich da Silva nicht. Lachend ruft er seine Ziele mit dem TSV Eningen aus: »In fünf Jahren Champions League. Erst wollen wir den Bezirkspokalsieg, dann den WFV-Pokal, den DFB-Pokal und dann die Europa League gewinnen.« Humor hat der 36-Jährige auf jeden Fall. (GEA)