Am 11. Spieltag der Reutlinger A-Liga fielen ganze 31 Tore in sechs Partien. Außerdem erzielten gleich zwei Spieler einen lupenreinen Hattrick.

Erzielt das Goldene Tor für den TSV Betzingen: Liridon Preniqi (beim Schuss), hier im Zweikampf mit Leon Wagner vom TSV Pliezhausen. Foto: JoBaur Erzielt das Goldene Tor für den TSV Betzingen: Liridon Preniqi (beim Schuss), hier im Zweikampf mit Leon Wagner vom TSV Pliezhausen. Foto: JoBaur

