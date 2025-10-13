Langsam wird’s schwierig: FC Rottenburg verliert zum fünften Mal in Folge

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Der FC Rottenburg hat am Samstag bereits die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Diesmal verlor der Aufsteiger sein Verbandsliga-Heimspiel gegen den VfB Friedrichshafen mit 2:5. Die Probleme gingen hierbei schon in der Vorwoche los. »Eigentlich wollten wir die Partie auf Freitag legen, da René Hirschka und ich beide nicht konnten am Samstag«, berichtete Rottenburgs Trainer Marc Mutschler. So coachte Kapitän Leon Oeschger das Team. »Wir haben das Spiel gemacht und haben einfach fünf Gegentore nach fünf Chancen kassiert. Wir müssen jetzt einfach ruhig bleiben um den Bock umzustoßen. Die Routinen müssen bestehen bleiben, dann wird der Erfolg schon zurückkommen«, gab sich Mutschler nach der siebten Saisonniederlage kämpferisch. Seine Mannschaft bleibt mit neun Punkten Tabellen-13. (pas)