Kurz vor Saisonstart: Young Boys Reutlingen mit nächstem Top-Transfer

REUTLINGEN. Am kommenden Wochende geht's für die Young Boys Reutlingen endgültig los. Am Sonntag, den 10. August, empfängt das Team von Trainer Volker Grimminger den Aufsteiger FC Rottenburg im heimischen Medica-Logistik-Park zum Auftakt der neuen Verbandsliga-Saison. Die Personalplanungen beim Club von Präsident Thorsten Bauer sind aber offenbar noch nicht ganz abgeschlossen. Wie der GEA nun erfahren hat, lassen die Reutlinger kurz vor dem Saisonstart mit einem weiteren Top-Transfer aufhorchen.

Salvatore Varese soll künftig im Trikot der Young Boys auflaufen. Der dribbelstarke Außenbahnspieler bringt reichlich Erfahrung mit. Der 30-Jährige stand bislang in 131 Oberliga-Spielen auf dem Feld. Unter anderem für den 1. CfR Pforzheim, wo er zwischenzeitlich auch von Grimminger trainiert. Der frühere Jugend-Bundesliga-Spieler spielte zwischen 2019 und 2024 für Pforzheim. Im vergangenen Sommer wechselte Varese dann zum Oberliga-Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen, wo er aus verschiedenen Gründen allerdings nicht glücklich wurde. In seiner Vita stehen außerdem sieben Regionalliga-Einsätze für den FC-Astoria Walldorf. Auch der Oberligist TSG Backnang soll Interesse an einer Verpflichtung gehabt haben.

Bislang haben die Young Boys folgende Spieler verpflichtet: Keeper Martin Welsch, Marco Digel, Aris-Cosmin Dragulin, Matthias Dünkel (alle VfL Pfullingen), Marco Gaiser (SSV Reutlingen), Batuhan Tasdögen (TSG Tübingen) sowie Giuliano Iannuzzi, Labid Qadeer, Luca Gnoss (alle A-Jugend SSV Reutlingen). Am Samstag treffen die Young Boys Reutlingen in der zweiten Runde des WFV-Pokals im kleinen Stadtderby auf den Landesligisten SV Croatia Reutlingen. Anpfiff ist um 17 Uhr am Dietweg. (GEA)