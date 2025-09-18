Krisengipfel zwischen Pfullingen und Croatia: Jetzt sprechen die Kapitäne

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Es wird dringend Zeit, dass der VfL Pfullingen in der Landesliga das Siegen anfängt. Auch nach sechs Spielen warten die Echazstädter auf den ersten Saisonsieg. »Es ist fünf nach zwölf. Wir spielen jetzt gegen den Abstieg«, sagte Trainer Albert Lennerth nach der jüngsten 1:4-Niederlage in Empfingen. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für den Tabellenvorletzten zum Derby an den Dietweg. Auch der SV Croatia Reutlingen auf Rang 13 steht vor keiner einfachen Situation. Der GEA hat vor dem wegweisenden Duell mit den Kapitänen der beiden Vereine gesprochen.

- Warum bleiben beide Mannschaften bislang hinter den Erwartungen zurück?

Die Rechnung ist auf den ersten Blick einfach. »Wir bekommen zu viele Tore und schießen zu wenige«, erklärt VfL-Kapitän Sven Packert, der in seiner achten Saison als Innenverteidiger für die Pfullinger aufläuft. Bei genauerem Hinsehen wird klar, wo der Schuh am meisten drückt: Sieben erzielte Treffer nach sechs Spielen ist eine inakzeptable Ausbeute. Packert berichtet: »Die Durchschlagskraft nach vorne fehlt uns. Zwar haben wir in jedem Spiel gefühlt die Kontrolle, aber eben nur bis zum vorderen Drittel.« Sinnbildlich: Kenan Dogan ist mit zwei Treffern als Verteidiger der bislang beste Torschütze im Team von Trainer Albert Lennerth.

Allerdings ist der VfL nicht nur in der Offensive zu harmlos. Auch in der Verteidigung ist man zu anfällig. Insbesondere bei ganz einfachen langen Bällen, die immer wieder zu Toren führen würden, wie Packert herausstellt. »Man stellt sich nach dem Spiel manchmal die Frage: Wie konnte das passieren?« Der ultra-ehrgeizige A-Lizenz-Inhaber Lennerth, der großen Wert auf ein intensives Spiel gegen den Ball legt, bemängelte nach der vierten Niederlage des VfL am Samstag insbesondere einen Punkt: »Wir müssen Fußball arbeiten und nicht spielen.« Es lässt sich nichts beschönigen: Die bisherigen Leistungen, der bockstarke Sensations-Erfolg gegen den Oberligisten SSV Reutlingen in der zweiten Runde des WFV-Pokals augeklammert, sind eine herbe Enttäuschung.

Steht bislang bei drei Saisontoren: Croatia-Kapitän und Angreifer Vincenzo Giambrone. Foto: Joachim Baur

Und bei Croatia? »Wir wissen, dass wir nicht da sind, wo wir hingehören«, ärgert sich Capitano Vincenzo Giambrone. Sechs Punkte nach sieben Spielen ist eine dürftige Ausbeute. Klar, die Reutlinger sind kein Titelaspirant. In der jungen Mannschaft steckt aber viel Potenzial. Doch genau darin sieht der erfahrene Angreifer, der bei drei Saisontoren steht, auch einen Grund für den schwachen Start. »Wir befinden uns in einem Umbruch, in den letzten Jahren haben viele wichtige und erfahrene Spieler den Verein verlassen. Die Jungs haben viel Potenzial, aber wir brauchen auch Zeit und die ist im Fußball nun mal rar«, berichtet der 29-Jährige. Das Hauptproblem: Croatia schafft es aktuell nicht, über 90 Minuten das eigene Spiel durchzuziehen. Zudem sind 24 Gegentreffer nach sieben Spielen eine alarmierende Statistik. Immerhin hat Croatia bereits zwei Mal mehr gewonnen als die Pfullinger und hat ihnen damit etwas Entscheidendes voraus.

- Sind die Pfullinger mit den falschen Erwartungen in die neue Saison gegangen?

Als Absteiger zählt man meistens zu den Favoriten. Diese Rolle wird einem von außen und der Konkurrenz automatisch zugetragen. Das ist im Fußball einfach so. Vom direkten Wiederaufstieg hat in Pfullingen aber vor der Saison tatsächlich niemand gesprochen. Die Verantwortlichen konnten die Situation nach dem Abgängen von zahlreichen langjährigen Leistungsträgern ganz genau einschätzen. »Aber wir haben sicher nicht damit gerechnet, dass wir nach dem siebten Spieltag mit zwei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen«, gibt Packert zu. Natürlich nicht. Ein solcher Start war undenkbar, auch wenn Trainer Lennerth davon sprach, dass nach einer mangelhaften Urlaubsplanung der Spieler, der Start etwas holpriger werden könnte.

- Bricht bei den Clubs bei einer weiteren Niederlage endgültig Panik aus?

»Die Negativserie ist natürlich in den Köpfen und nimmt einen schon mit. Aber es hilft nix, wir müssen weitermachen«, sagt Pfullingens Verteidiger. Von Panik will Packert, der mit seinen 25 Jahren der älteste Spieler in der blutjungen Mannschaft ist, nicht sprechen. Klar ist aber: Je länger der Negativtrend anhält, desto mehr beginnt es im Kopf der Spieler zu rattern. Erst recht in einer solch jungen Mannschaft. Da spielt es auch keine Rolle, dass der VfL auf dem Papier für den Abstiegskampf eigentlich zu gut besetzt ist.

Auch am Dietweg würde bei einer weiteren Niederlage keiner in Panik verfallen. Die bisherige Ausbeute ist zwar dünn. Aber die Croatia-Verantwortlichen sind erfahren genug, der Mannschaft und auch dem neuen Trainer Patrik Androsevic den Rücken zu stärken und gemeinsam diesen Weg zu gehen. Auch der Kapitän sieht keine Panik ausbrechen, legt den Finger aber auch in die Wunde. »Keiner verfällt in Angst, das wäre total überzogen. Aber wir haben Baustellen und Hausaufgaben zu erledigen«, sagt Giambrone und erklärt konkret: »Insbesondere im Defensivverbund haben wir zuletzt zu leichte Gegentore bekommen. Die Offensive ist aber auch nicht unschuldig, wir müssen vorne auch noch konsequenter werden.«

- Wer stößt den Bock am Sonntag um?

Beide Teams haben einen Sieg dringend nötig. Noch mehr aber die Pfullinger. Ein Favorit ist schwer auszumachen. Auf dem Papier dürften es die Pfullinger sein. Aber wie aussagekräftig ist das viel zitierte Blatt Papier in einer solch angespannten sportlichen Situation? Fakt ist: Den größeren Druck haben definitiv die Echazstädter auf ihrer Seite. Und somit wird am Sonntag im Lokalderby insbesondere eine Frage über Sieg oder Niederlage entscheiden: Wer will es mehr? (GEA)