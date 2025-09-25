Kreisliga A: VfL Pfullingen II kommt auf Touren

Bitte aktivieren Sie Javascript

VREUTLINGEN. »Am Ende zählen die drei Punkte«, resümierte Benjamin Hübner. Der Coach des Fußball-Bezirksligisten VfL Pfullingen II feierte mit seiner Elf einen 5:3 (2:1)-Arbeitssieg gegen den SV Pfrondorf. Zwar traf Elias Victor (1. Minute) früh zur Führung, ein Foul im eigenen Strafraum aber brachte die Pfrondorfer zurück. Daniel Schreier (4.) verwandelte den fälligen Strafstoß. Auch in der zweiten Halbzeit lieferten sich zu Beginn beide Mannschaften einen wilden Schlagabtausch. »Wir müssen noch viel lernen, aber diese drei Punkte geben uns eine gewisse Sicherheit«, erklärte Hübner. Die Pfullinger Zweite verbesserte sich in der Tabelle vom zwölften auf den fünften Platz. »Es ist noch früh in der Saison, aber nach dem holprigen Start zeigt es in die richtige Richtung«, so Hübner.

Im Verfolgerduell der Münsinger Kreisliga A setzte sich der SV Lautertal mit 2:1 (1:0) bei der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten durch. Dabei führten die Schützlinge von Spielertrainer Pascal Maier lange mit 2:0, der Anschlusstreffer von Moritz Gekeler (90.+2) kam zu spät. »Wichtige drei Punkte für uns auf einem schwierig zu bespielenden Rasen«, meinte Maier. »Wir haben uns tief hinten reingestellt und den Gegner machen lassen. Dadurch ergaben sich für uns Konter, die wir zu nutzen wussten – verdiente drei Punkte durch eine taktisch clevere Leistung.« Damit belohnte sich Lautertal nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Folge.

Im zweiten Mittwochabend-Spiel trennten sich der TSV Wittlingen und Aufsteiger SV Auingen 1:1 (0:0)-Unentschieden. Marco Manz brachte die Gäste in der 55. Minute in Front, ehe Wittlingens Niklas Mayer (74.) den 1:1-Endstand herstellte. Auingens Spielertrainer Stephan Maier hielt sich kurz: »Trotz sehr vieler Chancen auf beiden Seiten war es letztlich eine gerechte Punkteteilung.«

In der Reutlinger A-Liga wurde die für gestern angesetzte Begegnung zwischen Hellas Reutlingen und der TuS Metzingen kurzfristig verlegt. Der neue Termin: Mittwoch, 15. Oktober. (GEA )