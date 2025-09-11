Kreisliga A: Der TSV Holzelfingen übernimmt die Tabellenführung

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOLZELFINGEN. Mit einem 1:0-Erfolg gegen den FC Sonnenbühl gelang es dem TSV Holzelfingen die Tabellenführung der Fußball-A-Liga Münsingen zu übernehmen. »Wir haben ein gutes Spiel gesehen«, meinte Holzelfingens Coach Sven Bahnmüller. Sein Gegenüber Jonathan Knehr zeigte sich angefressen: »Wir haben klarste Chancen liegen gelassen. Eine unnötige Niederlage, aber unter dem Strich waren wir nicht mutig genug.«

Nach einem »leidenschaftlichen Kampf« und einem 3:2-Sieg gegen die SGM Bremelau fuhr der FC Engstingen den dritten Dreier der Saison ein. »Wir haben die Punkte als Team in Engstingen behalten«, zeigte sich Trainer Bernd Hirschle zufrieden. Außerdem trennten sich die SGM Steinhilben und der SV Lautertal mit 0:0. »Nach dem Platzverweis für den Gegner konnten wir einige hochwertige Tormöglichkeiten nicht nutzen«, berichtete Steinhilbens Spielleiter Jan Burkhart. (ric)